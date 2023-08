Jak se prodrat mezi nejlepší? Klíč je šířka kádru, myslí si v Ottawě

Loni to byl pořádný hukot. Ottawa zažila velmi rušné léto, během něhož nesmírně narostla očekávání. Ta se sice úplně nesplnila, nicméně Senators za sebou mají sezonu, ve které udělali pokrok. Letošní léto je celkem podobné, změn bylo také hodně.

Útočník Alex DeBrincat, kterého loni získali za trojici draftových voleb, byl vyměněn do Detroitu za útočníka Dominika Kubalíka, nadějného Donovana Sebranga a draftové výběry. Brankář Cam Talbot, který byl v minulém ročníku získán z Minnesoty, byl odejit a podepsal smlouvu s Los Angeles jako nechráněný volný hráč.

Ztráta DeBrincata a Talbota byla kompenzována podpisem Vladimirem Tarasenkem a Joonasem Korpisalem.

Hlavní trenér DJ Smith věří, že právě šířka kádru a konkurence na soupisce budou klíčem k tomu, aby se tým poprvé po sedmi letech dostal do play off.

"Myslím, že nejdůležitější věcí je vnitřní konkurence," řekl Smith pro TSN. "Nemáme jen jednoho nebo dva špičkové útočníky nebo obránce. Máme kluky, kteří mohou kdykoli zaujmout jiné místo. Úkolem trenéra je rozpoznat, kdo válí, kdo méně. Tím, že máte v týmu více kvalitnějších hráčů, může být náhrada kdokoliv.“

Po příchodu Tarasenka, vítěze Stanley Cupu se St. Louis Blues, bude mít tým podle Smithe vepředu dostatek flexibility, ale sám trenér dobře ví, že predikovat sestavu v srpnu je nesmysl.

"Během celého procesu jsem s Vladimirem dlouze mluvil a zjistil jsem, co od toho čeká, co od toho chce," dodal Smith. "Tou první je jednoznačně vyhrávat. Mým úkolem k tomu je, aby všichni podali co nejlepší výkon. V průběhu kempu na složení útoků přijdeme. Drake Batherson se třeba ozval a řekl, že bude hrát na levém křídle. Něco v hlavě mám, ale člověk na to nechce moc spoléhat. Dokud budeme vyhrávat zápasy, je mi jedno, kdo kde budou hrát.“

Při pohledu na nadcházející sezonu Smith dodává, že klíčové je, aby Senators zůstali zdraví. To je u tohoto týmu většinou problém, stačí vzpomenout na dlouhodobá zranění Joshe Norrise a Antona Forsberga.

Smith konkrétně zmínil Norrise, který v minulém ročníku odehrál kvůli zranění ramene jen osm zápasů. Čtyřiadvacetiletý útočník vstřelil v sezoně 2021/22 v 66 zápasech 35 gólů a podle předpokladů by měl být centrem druhé formace týmu.

" Pokud budeme zdraví, budeme opravdu konkurenceschopným týmem," věří si Smith. "Zvláště s Joshem jsme úplně jiný tým."

Share on Google+