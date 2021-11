Jak se krotí Krakeni? Předvičuje syn gymnastky, co přišel zadarmo a přepsal dějiny Wild

Zručný scénárista by z životní pouti Rema Pitlicka upletl story pro Hollywood. Na stříbrném plátně by vyprávěl o tom, jak si Remův táta Lance na minnesotské univerzitě nabrnkl jistou Lisu. Gymnastku, co byla tak dobrá, že se stala členkou americké repre. O tom, jak se Lance přes vysokoškolský hokej dostal až do NHL. A také o tom, jak mu Lisa během štace v Ottawě porodila prvního syna. Ano, Rema, dnes čtyřiadvacetiletého "plejera", co o víkendu za Wild nasázel čistý hattrick!

Co onomu třígólovému představení předcházelo?

Třeba to, že si Lance vzal maličkého synka do parády a vychoval jej pro NHL. Ze svých tréninkových metod si bývalý obránce později udělal byznys, zaměřuje se na nácvik různých hokejových dovedností a jeho milovaná paní se stará o papírování.

A Rem?

Před pěti lety si Pitlicka zamluvil ve třetí rundě Nashville, letos se pak stal u Predátorů přebytečným borcem. V přípravě neoslnil, v minulých sezonách, kdy stihl mezi elitou celkem 11 startů, také ne. Zkraje října se tak ocitl na listině nechráněných hráčů.

Tuhle hozenou rukavici nemohli v Minnesotě nezvednout. Vždy tam měli v lásce "lokální hrdiny". Rem stejně jako jeho rodiče válel na tamní univerzitě, hokejem políbení lidé o něm moc dobře věděli. K mání byl navíc zadarmo, takže Wild vůbec neváhali.

Rema přivedli a ten při svém pátém mači za klub, jemuž jako kluk přál, nastřílel hattrick. Čistý! "Je to jako super sen," tetelil se blahem, poté co během necelých 27 minut třikrát překonal Philippa Grubauera v kleci Seattlu. A nasměroval Minnesotu k triumfu 4:2.

Nejprve za Němce pohotově zametl puk, poté dvakrát letošního finalistu Vezinovy trofeje chladnokravně "vymíchal". Byly to jeho první premiérové trefy ve slavné lize, a tak Pitlickovi patří zajímavý primát.

Stal se prvním hokejistou Wild, který dal hattrick v tom samém mači, v němž vstřelil svůj úvodní gól v NHL. To nedokázal ani Kirill Kaprizov. "Na všechny trefy mi přihrál Ryan Hartman. Byly to od něj úžasné akce," smekl Rem před zkušenějším spoluhráčem

Mimochodem, tušíte správně, že je příbuzným Tylera Pitlicka, centra calgarských Flames. Takové příjmení za velkou louží zkrátka neuslyšíte na každém rohu. Jde o bratrance. A na brány NHL klepe také Remův mladší sourozenec Rhett, předloni si jeho práva zajistil v draftu Montreal.

Teď je každopádně v záři reflektorů čerstvá posila Wild. Pitlick ukázal, že si zaslouží místo v sestavě místo mnohem štědřeji placeného Victora Raska. V Minnesotě se minimálně podle sociálních sítích přes noc stal miláčkem publika, byť hattrick nastřílel v seattleské Climate Pledge Areně.

Byla to první tříbranková show v podání soupeře, kterou domácí hala Krakenů viděla. Toť další zápis Pitlicka do kroniky NHL. Rád by brzo přidal další a hodnotnější.

