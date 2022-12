Jak se fandí v NHL? Nejlepší kotel je náš, vzkazuje do Evropy bubeník Islanders

(NEW YORK, od našeho zpravodaje) Kotel hokejového stadionu není úplně typickým místem pro rozhovor. Tím spíše, pokud jste zrovna na utkání NHL. Žluto-oranžový fanklub New Yorku Islanders ale na zápasech pravidelně fandí i s bubnem, což je za oceánem velká výjimka. A tak jsme vyzpovídali jednoho z nejvěrnějších diváků, aby nám o atmosféře v moderní UBS Areně pověděl více.

David Selentano chodí na hokej už od mládí, za tu dobu s ním procestoval velkou část Severní Ameriky a navštívil nespočet zápasů.

Teď tvoří jádro „The Blue and Orange Army,“ jak si fanklub Isles říká. V USA není takové organizované fandění úplně typické, pro Davida je ale bubnování důležitou součástí života.

A ať už Islanders vyhrávají více či méně, díky své fanouškovské partě je na hokeji prostě šťastný.

Jak vůbec vznikl fanklub New York Islanders?

Naším vzorem je evropský fotbal, spousta našich členů se o něj zajímá a inspiruje se tam. Začínalo nás pár lidí, malá skupina ve staré aréně… Pak jsme se přestěhovali a získali jsme celý svůj sektor, vytvořili jsme klasický kotel, tak jak ho mají i evropské týmy. A jsme pyšní, že máme největší kotel v NHL.

„Jsme pyšní, že máme největší kotel v NHL.“

Navíc i s tradičním bubnem. To byl váš nápad?

Já za tím nestál. Když jsme se z Nassau Colisea stěhovali do azylu v Brooklynu, chtěli jsme tam ze staré haly přenést i tu atmosféru. Do větší arény jsme ale potřebovali něco nového, chtěli jsme tam udělat hluk a být hlasitější, vytvořit ten stejný pocit. Už několik let tak s sebou nosíme ten stejný buben.

Takže dlouhodobá tradice?

Buben s sebou nosíme od roku 2015.

A jak vás podporuje samotný klub?

Přišli za námi už před prvním utkáním v nové aréně a dali nám na výběr, kam chceme svůj kotel umístit, mohli jsme si vybrat vlastní sektor. Kromě toho máme od klubu veškerou pomoc, kterou potřebujeme – bannery, vlajky… A dovolili nám sem vzít buben.

„Nikdo není jako my. U nikoho jsem neviděl buben, nikdo nemá na stadionu svůj sektor ani tolik členů.“

Kolik se vás na zápasech obvykle schází?

Máme přes 400 oficiálních členů, z toho 130 držitelů permanentek. Přidat se může kdokoli a odkudkoli, stačí se jednoduše zaregistrovat na webu blueandorangearmy.com. Máme členy z různých koutů světa. Po celé Americe – na Long Islandu nebo v Kalifornii – ale taky v Kanadě, Finsku i dalších částech Evropy.

Fungují podobné fanouškovské kluby i jinde v NHL?

Nikdo není jako my. Z fanklubů jsme nejstarší, začali jsme v roce 2009, už je to naše dlouholetá zábava (směje se). V poslední době se některé party vyskytly i jinde. U nikoho jsem ale neviděl buben, nikdo nemá na stadionu svůj sektor ani tolik členů.

Vyjíždíte se svými Islanders i k venkovním zápasům?

24 z 32 stadionů už jsem navštívil. Tenhle měsíc jsem byl zrovna v Coloradu. Neberu s sebou ale buben, protože většina hal nedovoluje fanouškům vnášet takové věci. My jsme dostali na domácích zápasy speciální povolení. Máme dokonce svůj sklad v aréně, kde si můžeme nechat cokoli, co potřebujeme.

„Největší rivalita je pro nás s Rangers.“

Když byl vaší inspirací evropský fotbal, tak se musím zeptat: Chodíte i na ostatní sporty mimo hokej?

V rámci naší skupiny? Jasně, spousta našich členů se zajímá i o další sporty. Máme taky některé spřátelené fankluby napříč sporty. V kontaktu jsme třeba s baseballovými fanoušky New York Mets, kteří si říkají „The 7 Line Army.“ Hodně si navzájem pomáháme, podporujeme se. Navíc máme spoustu členů společných. Menší skupinky fanoušků pak fungují i v americkém fotbale. Ale tím největším sportem je pro nás lední hokej.

O které zápasy bývá v New Yorku největší zájem? Kde třeba Evropan narazí na tu nejlepší atmosféru?

Největší rivalita je pro nás s Rangers, a to kvůli geografické blízkosti, jsou odtud jen pár kilometrů. Vždycky je to velká rivalita, zápasy jsou hodně vyhecované. Doufám, že je to ta nejlepší rivalita v hokeji. Islanders jsou pro nás nejlepší tým na světě, takže…

„Máme rádi ten pocit, když lidi skandují a hokej není nuda. Nedávno jsem ale byl ve Philadelphii – a atmosféra tam byla prostě mrtvá! Všichni tam jen seděli a povídali si.“

A kdybyste měl porovnat fandění na zápasech Isles a na zápasech ostatních týmů NHL?

Fanoušci Islanders měli fandění vždycky v srdci, teď jsme tady my a snažíme se tuhle tradici udržet. Máme rádi ten pocit, když lidi skandují a hokej není nuda. Nedávno jsem ale byl ve Philadelphii – a atmosféra tam byla prostě mrtvá! Všichni tam jen seděli a povídali si. Tak jak se teď bavíme o přestávce, tak to ve Philly fungovalo celý zápas… Bez emocí. Jediné, co občas zařvali, bylo „Lets Go Flyers.“ Ale nic jiného, nikdo neměl buben, atmosféra byla slabá, diváci se fandění nechytali…

Plánujete navštívit nějaké hokejové zápasy i v Evropě?

Někteří známí tam byli. Máme třeba dlouholetého člena z Finska, který je náš dobrý kamarád, takže spousta našich fanoušků se za ním vydala do Evropy a on je vzal na několik zápasů. Jeden z našich vedoucích člen se zase zrovna vrátil z Anglie, kde taky navštívil hokejové utkání. Takže máme i zkušenosti zpoza oceánu.

