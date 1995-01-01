NHL.cz na Facebooku

Jak se daří čekatelům na NHL? Šapovaliv, Blümel a Chmelař o sobě dávají vědět

2. března 18:00

Jiří Lacina

Hokejová veřejnost volá po omlazení českého národního týmu. Nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku, které proběhne ve druhé polovině května, bude ideální příležitost. Nejen proto ale mrkneme na české hokejisty v hlavní farmářské lize.

Klepe snad někdo z nich na dveře NHL?

Aktuálně na sebe upozornil Matěj Šapovaliv. Dvaadvacetiletý kladenský odchovanec už odrostl juniorským střevícům a druhým rokem nastupuje v AHL.

Za Henderson Silver Knights se 21. února trefil dvakrát, čímž významně přispěl k výhře 4:3 nad Abbotsfordem. Celkem 4 body (3+1) v posledních 4 zápasech, po novém roce nasbíral Šapovaliv většinu svých bodů z této sezóny. Z 20 bodů jich od půlky ledna získal 11.

Pětadvacetiletý Matěj Blümel má v AHL odehráno jen 38 zápasů z 52. V minulých třech zápasech se ale vždy trefil do černého a celkem bral 11 bodů (4+7) v 8 utkáních. Jestli ho ještě do konce sezóny uvidíme v NHL, je otázkou, na mistrovství světa by mohl  být zajímavou posilou.

Dvaadvacetiletý Jaroslav Chmelař je zmiňován jako jeden z lepších hráčů Hartfordu v AHL, který rozhodně neprožívá dobrou sezónu. Vytáhlý, více než stokilový forvard dal zatím do kupy 25 bodů (8+17) ve 46 zápasech. Srovnatelnou produkci (29) loni střádal v 71 utkáních.

Letos už debutoval v NHL za Rangers, kteří ho z 5. místa v roce 2021 draftovali. V listopadu a v prosinci odehrál v NHL šest utkání. Sklidil pochvalu za energii, nasazení i snahu zapadnout do systému. Fanoušci ho nazvali „ojedinělým světlým bodem“.

The Athletic psal o tom, že sdílí apartmán s dalším Čechem Adamem Sýkorou. Chmelař je obousměrný útočník s potenciálem zapadnout do „bottom six“ (třetího nebo čtvrtého útoku) v NHL. Rangers se krčí u dna Východní konference. Chmelař by ještě mohl dostat šanci, a protože ani Hartford si asi neprodlouží sezónu, mohl by být volný i pro MS.

Když už jsme u toho, farmářskou stálicí je Martin Frk, aktuálně nejproduktivnější Čech v AHL. Frkovi, který má kanadskou manželku, vypršela loni smlouva s Calgary Flames a po sezóně uzavřel s jejich farmou Calgary Wranglers už čistě AHL kontrakt. Ve 32 letech má na kontě 44 bodů (20+24) v 55 zápasech. S 20 zásahy je dvacátým ligovým střelcem.

Šimon Zajíček, který odchytal za farmu Bostonu letos 15 zápasů, je aktuálně zraněný. Další maskovaný Čech Jakub Málek dostává aktuálně dost prostoru v Utica Comets, celkem nastoupil v sezóně k 21 zápasům.

