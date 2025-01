Jak sázet na NHL: Průvodce pro začátečníky

Sázení na NHL je v současné době nesmírně populární. Sportovní fanoušci uzavírají své predikce nejen na samotné zápasy, ale také na vítěze celého turnaje nebo týmy, které postoupí do semifinále či samotného finále. Možností, jak a na koho sázet, existuje neskutečně mnoho, a proto si v tomto článku přiblížíme a popíšeme, jak se můžete i vy sami zapojit.

Krok 1 – Vyberte si vhodnou sázkovou kancelář

První krok zahrnuje výběr platformy. Často nabízí sázková kancelář a casino vklad 1 euro (jejich výběr naleznete například na této stránce – https://nejlepsiceskacasina.com/kasina-s-minimalnym-vkladom-1-euro), takže pro hráče, kteří hledají casino s nízkým vkladem, může být toto velmi důležité kritérium. Kromě vkladů doporučujeme také sledovat licenci nebo nabídku sportů – v tomto případě tedy podporu NHL. Důležitá je také zákaznická podpora, která dokáže pomoci v případě problémů nebo dotazů sázkařů.

Všechny kvalitní a světoznámé sázkové kanceláře a kasína s nízkým vkladem, jako je například online casino minimální vklad 5 eur, jsou dostupné pro slovenské hráče i pro ty české, takže během registrace byste neměli na tento potenciální problém narazit. Jste-li si jistí výběrem platformy, můžete se přesunout na další krok, ve kterém se podíváme na nabízené bonusy a promoakce.

Krok 2 – Podívejte se na nabízené bonusy

Další postup zahrnuje aktivaci uvítacích bonusů a nabídek. Sázkové kanceláře mají zpravidla připravené uvítací balíčky, které jsou určené novým hráčům jako odměna za jejich registraci. Podobné promoakce nabízejí také online zahraniční kasina, jejichž platforma taktéž přijímá slovenské hráče.

Každá promoakce pak zahrnuje určité požadavky a podmínky, takže se na ně doporučujeme podívat a prostudovat si je. Pojďme si nyní typy promoakcí představit a uvést, s jakými se zpravidla setkáte:

– Uvítací bonusy: Uvítací bonusy často nabízejí bonus k prvnímu vkladu hráče. Na mnoha stránkách se setkáte s bonusem 100 % ke vkladu až do například 2 500 Kč. Tato nabídka funguje tak, že vám sázková kancelář dorovná váš vklad v plné výši, a to do určité hodnoty. Jakmile splníte podmínky, budete si moci tuto odměnu vyzvednout.

– Bonusy bez vkladu: Dalším bonusem, který sázkaři velmi vyhledávají, jsou bonusy bez vkladu. V tomto případě není často třeba plnit mnoho různých podmínek – stačí se pouze registrovat na dané platformě. Následně – jakmile verifikujete svou totožnost, vám kasino předá odměnu. Její výše není tak vysoká jako u uvítacích bonusů a dosahuje zpravidla několika stovek korun.

– Free spiny a sázky zdarma: Free spiny lze využít v kasinu na automatech, zatímco sázky zdarma jsou poté určené pro sportovní sázení – to znamená také na zápasy v NHL. Stačí si opět prostudovat podmínky, vybrat odměnu a následně uplatnit sázku zdarma na vybraný zápas.

– Bonusy pro pravidelné hráče: Pro pravidelné hráče a sázkaře si stránka může nachystat postupně vyplácené odměny, jako jsou třeba cashbacky, sázky zdarma nebo třeba zvýhodněné kurzy na oblíbené turnaje.

– Cashbacky: Nakonec zde vysvětlíme cashbacky. V tomto případě vrací hráčům stránka část jejich prohraných sázek zpět. Může se jednat o například 5 až 25 %, které jsou vyplaceny každým týdnem. Cashback si lze aktivovat na určitou dobu a následně sázet jako obvykle. V momentě, kdy nastane den výplaty, cashback získáte zpět na svůj herní účet.

Krok 3 – Zaregistrujte si svůj účet

Máte-li vybraný svůj uvítací bonus nebo za registraci, můžete se přesunout k samotnému vytvoření účtu (v některých případech lze uvítací bonus aktivovat během registrace). Klikněte na tlačítko s registrací a následně vyplňte požadované údaje. Nejčastěji se setkáte s políčky pro e-mail, přezdívku nebo heslo. Máte-li tyto údaje vyplněné, sázková kancelář se vás může zeptat na některé další nebo rovnou zaslat ověřovací e-mail.

V tomto e-mailu naleznete aktivační odkaz, na který je třeba kliknout, aby se vám účet zaktivoval. Současná podoba účtu však nebude mít ověřenou totožnost hráče (tu jsou sázkové kanceláře povinné vyžadovat z legislativních důvodů), takže na toto se podíváme v dalším kroku.

Krok 4 – Ověřte totožnost (KYC)

Ve čtvrtém kroku je třeba ověřit totožnost, abyste získali přístup k platebním metodám a samotným sázkám. Ověření totožnosti netrvá nijak dlouho ani není příliš složité. Stačí pouze nahrát požadované dokumenty, jako jsou:

– Kopie osobního průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas)

– Vaše fotografie

– Dokument o adrese (pokud je vyžadován)

Díky těmto dokumentům může sázková kancelář potvrdit, že se skutečně jedná o vás a váš účet tak zaznačit jako ověřený. Často je nutné na schválení pár sekund až minut počkat, nicméně na některých platformách to může trvat až pár dní. Pakliže jste vše uvedli správně, schválení ověření bude určitě rychlejší, takže se doporučujeme ujistit, že jsou zadané informace skutečně pravdivé.

Krok 5 – Proveďte vklad a vyberte si zápas k sázce

Nakonec si vyberte některou z platebních metod a následně zadejte částku, kterou si přejete vložit. Mnoho kasin má nastavené limity, a to často právě od částky 250 Kč. Je tak třeba, abyste nastavili pro vklad tuto nebo vyšší částku, aby mohla být transakce zpracována. Pokud nastavíte nižší, sázková kancelář vám transakci pravděpodobně zamítne. Podle zvolené metody následně vyčkejte na zpracování transakce.

Se svými finančními prostředky na stránce se odeberte do sekce se sporty a následně vyberte tiket, který si přejete vsadit. Může se jednat o konkrétní zápas nebo třeba vítěze celého turnaje. Vyhodnoťte nabízený kurz a uzavřete sázku.

