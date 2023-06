Jak potvrdit fajn sezonu? Senators chtějí podepsat s DeBrincatem

Za povedenou sezonou by se hodilo udělat pověstnou třešničku na dortu. Senators by to moc rádi udělali. Jak? Podpisem jednoho z nejproduktivnějších hráčů v sezoně. Alexovi DeBrincatovi končí smlouva. Prioritou mužstva je dlouhodobý kontrakt.

DeBrincat je chráněným volným hráčem a končí mu tříletá smlouva na 19,2 milionu dolarů s platem 6,4 milionu dolarů. Jeho kvalifikační nabídka je stanovena na minimu 9 milionů dolarů.

„Je zřejmé, že když jsme ho do organizace přivedli, tak s ním chceme podepsat smlouvu na co nejdelší dobu,“ řekl Dorion v rozhovoru pro TSN. „Chtěl si v Ottawě osahat, jak se mu bude dařit,“ vysvětluje, proč k dohodě nedošlo v průběhu ročníku.

„Měli jsme předběžné rozhovory s Alexovým agentem Jeffem Jacksonem,“ prozradil ještě. „Čekáme, co se z toho vyklube. Tu smlouvu bychom měli rádi podepsanou co nejdříve.“

Senators získali DeBrincata loni v létě z Chicaga Blackhawks výměnou za 7. a 39. volbu v draftu 2022 a volbu ve třetím kole draftu 2023. Ve své první sezóně v Ottawě zaznamenal DeBrincat v 82 zápasech 27 gólů a dohromady 66 bodů.

I proto, že situace ohledně majitelů Senators je stále nedořešena, Dorion poznamenává, že pokud jde o DeBrincata, jsou na stole všechny možnosti.

„Existuje možnost, že s ním podepíšeme dlouhodobou smlouvu,“ řekl Dorion. „Existuje ale i situace, že dostane jen kvalifikační nabídku na rok a devět milionů. Pokud uvidíme, že v jednání nedojde k žádnému pokroku, zařídíme se podle toho.“

Dorion tedy přiznává všechny možnosti – dlouhodobou smlouvu, kratší, arbitráž, ale naznačil i výměnu: „Pokud by za námi přišel a řekl, že tady nechce podepsat, pak bychom se museli podívat po trhu, co bychom z toho měli.“

Kromě toho, že bude Dorion řešit gólmany, ho čeká ještě jedno obtížné jednání. Po nováčkovské smlouvě totiž bude chtít polepšit i Erik Brännström.

