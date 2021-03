Jak je důležité míti Paláta. Exceluje v roli kanonýra, báječně zastupuje Kučerova

Je snem snad každého trenéra. Dáte mu jakýkoliv úkol a splní ho na výbornou, skoro jako bájný Hérakles. Kouč Jon Cooper o něm kdysi prohodil, že všichni ostatní v kabině by chtěli hrát jako on. Je snad řeč o kapitánu Stevenu Stamkosovi? Ale kdepak, bavíme se o Ondřeji Palátovi. Mnohdy přehlíženém borci, co pokračuje ve famózních výkonech z loňského play-off. Tehdy Tampě chyběl Stamkos a rodák z Frýdku-Místku náramně zastal jeho gólovou produkci. Teď schází Bleskům další hvězda Nikita Kučerov a je to zase Palát, kdo září. Už dal jedenáct branek, s 24 body je nejlepším českým hokejistou v NHL.

Paláta mají mnozí ve škatulce defenzivního specialisty.

Možná zapomněli na časy, kdy málomluvný borec díky 59 bodům útočil na zisk Calder Trophy. Na dobu, kdy válel s Kučerovem a Tylerem Johnsonem v obávané formaci zvané Triplets. Trojčata byla k nezastavení, vzpomínáte?

Leckdo se třeba nechal zblbnout častým skloňováním Palátova jména v souvislosti se Selke Trophy. Cenou pro nejlépe bránícího útočníka.

Jenže on jako správný kandidát na tuto trofej k poctivé černé práci uměl a umí přidat spoustu bodů. Je to jen otázka svěřeného času a ´požadované práce na ledě. Vyniká na obou koncích kluziště.

Když ho nic nelimituje a navrch dostane od Coopera spoustu prostoru, řádí. Perfektně zastupuje zraněného Kučerova na přesilovce, početní výhodu zužitkoval už sedmkrát. Ve hře pět na pět hrává i se Stamkosem a rychlonohým šikulou Braydenem Pointem.

Krátce před třicetinami zase jednou ukazuje, že je hokejistou pro každou roli. Univerzálním vojákem. A chvála se na něj sype ze všech stran. Sám má pochopitelně ze své hry radost, těší ho, že ani jeho, ani tým nepostihla mistrovská kocovina.

Nechce ale usnout na vavřínech, na tréninku i po něm trénuje golfáky. Aby v přesilovkovém komandu nebyl jen do počtu. Pracovitost a poctivost, pro Paláta tak typické vlastnosti. Klíče, které z něj dělají pro Tampu zatraceně výhodnou investici. Vždyť má stropovou zátěž jen 5,3 milionu dolarů.

"Vedu ho už dob, kdy hrával na farmě, a nikdy nic neošidil," pochvaluje si Palátův přístup Cooper. Českého dříče má v oblibě, ostatně byl i na jeho svatbě na Moravě.

Palát využívá přesilovku proti Chicagu:

Mnohokrát se přesvědčil, že na ledě Palát zvládne jakoukoliv úlohu. A že mu nijak nevadí, když ho média a hokejová veřejnost přehlíží. "V Triplets byl pro novináře tím třetím vzadu," vzpomíná Cooper pro The Athletic na známou lajnu.

Je to nejspíše tím, že od Paláta neuvidíte dechberoucí kličky nebo velkolepé sólové akce. Je to týmový hráč. Své šance ale dokáže proměnit, stejně jako mu není cizí cit pro přihrávku a kombinaci. Díky jeho všestrannosti se Bolts loni vyrovnali s absencí Stamkose a teď zvládají bez Kučerova.

Pro Paláta to ovšem nebylo vždycky zalité sluncem. Na draftu šel na řadu až v sedmém kole, před pár lety zase nasázel za celou sezonu jen osm gólů. I když měl tou dobou na starosti spíše roli "psa obranáře", bylo to zkrátka málo. A kdekoho napadlo, zda ho Tampa ještě potřebuje.

Palátovi v těžké chvíli pomohla rada od Coopera: "Potřebuješ zrychlit, na to se soustřeď v letním tréninku." Chlap, jemuž v mládežnických letech dávali cennou školu ve Vítkovicích, poslechl. Došlo mu, že v předchozích letech se až moc zaměřil na sílu.

Výsledek se dostavil, po nepovedeném ročníku 2018/2019 přišlo daleko lepší období. Korunované loňským ziskem Stanley Cupu a spoustou gólů. "Díky tomu, že je rychlejší, se mu opravdu daří," míní Cooper a dodává, že Paláta může použít do jakékoliv formace. Odvede si své v první i čtvrté brázdě.

"Vyhrává souboje, rozehrává akce, umí dostat puk k našim hvězdám," popisuje Cooper. Že si Palát předloni vybral slabší sezonu? "To se stává, vždyť ani Alex Ovečkin nenastřílel v každé sezoně 50 gólů." Pravda. Teď je Palát dokonce v tabulce kanonýrů před ruskou mašinou. A potvrzuje pověst jedničkáře.

Své úkoly opět plní svědomitě. Nezastírá, že má radost z toho, že tentokrát se týkají hlavně ofenzívy. Góly střílí rád. Ostatně jako každý. A jde mu to od ruky tak, že pro stále širší masy fanoušků přestává být "jen" tím machrem na bránění.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+