Jak dopadne první sezona? Chceme se ještě porvat o šanci, zní z Utahu

Vstup hokejového Utahu do NHL provázela řada spekulací. Někteří věřili, že se hned v první sezóně probojuje do bojů o Stanley Cup, jiní ho pasovali do role outsidera, který bude hrát jen o co nejlepší místo v draftu. Pravda je zatím někde mezi.

Vedení klubu v čele s GM Billem Armstrongem stanovilo cíl hrát v březnu a dubnu zápasy, které budou mít smysl. Jenže realita je tvrdší, než by si přáli. V lednu a únoru přišla série 14 proher v řadě, která jejich šance na playoff téměř pohřbila. Přesto se nevzdávají. Slibují, že se z těžkého období poučí a stejnou chybu už neudělají.

Navzdory problémům s marodkou má Utah bilanci 24-23-9 a do přestávky 4 Nations Face-Off vstoupil s třemi výhrami ze čtyř zápasů. Na poslední divokou kartu do playoff, kterou momentálně drží Vancouver, ztrácí šest bodů.

Bill Armstrong věří, že i přes všechny překážky Utah ukazuje, že se s ním musí počítat. „Jsme o sedm bodů lepší než loni ve stejném období. Přitom jsme letos mnohem víc zasaženi zraněními. Ale nevzdali jsme se, udrželi jsme se v boji a teď se pomalu vracíme do plné síly. To je dobré znamení,“ tvrdí. „V době přestavby někdy porážíte týmy jen proto, že nasadí náhradního gólmana, nebo jim zápas tolik nejde. To se nám teď neděje. Hrajeme s nejlepšími a jsme jim rovnocenným soupeřem.“

Budoucnost klubu stojí na hráčích do 25 let, mezi které patří Logan Cooley, Dylan Guenther, Barrett Hayton, Jack McBain, Josh Doan, Matias Maccelli a Michael Kesselring. A Armstrong je s jejich vývojem spokojený. „Každý z nich udělal krok vpřed. Vždyť většinu těchto kluků jsme draftovali před pár lety a teď už jsou klíčovými hráči. To je skvělé.“

Zvlášť vyzdvihuje Cooleyho a Guenthera. „Logan měl vždy skvělý útok, ale teď už hraje zodpovědně i dozadu. Není snadné být centrem v NHL, každý večer nastupuje proti nejlepším hráčům soupeře, ale zvládá to. Má šanci stát se opravdovou jedničkou,“ chválí talentovaného centra.

A Guenther? „Když nehraje, chybí nám jeho góly. A ty rozhodují zápasy. Má obrovský potenciál a letos se hodně zlepšil v konzistenci výkonů.“

Důležitou roli hraje i brankářská dvojice Connor Ingram a Karel Vejmelka. „Je skvělé mít dva kvalitní gólmany. Oba si už letos zažili lepší i horší období. Teď potřebujeme, aby byli ve formě oba najednou. Vejmelka už nám letos vyhrál zápasy skoro sám a to potřebujeme,“ říká Armstrong.

Přestupová uzávěrka je 7. března a Utah má před ní ještě šest zápasů. GM naznačuje, že žádné velké změny neplánuje. „Většinu obchodů jsme udělali už v létě nebo na podzim. Teď chceme vidět, co dokážeme s tímhle týmem. Uvidíme, kde budeme před uzávěrkou.“

Jedním z témat je i budoucí nakládání s platovým stropem. Utah má k dispozici značný prostor a mohl by v létě investovat do posil. Armstrong však varuje před unáhlenými kroky. „Pokud teď utratíme všechny peníze, zavážeme se na několik let a nebudeme mít žádný manévrovací prostor. Musíme utrácet chytře. Vedení klubu nemá problém investovat, ale ne jen proto, abychom to dělali bezhlavě.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+