Jágrova série žije, už 46 let má ve finále Stanley Cupu spoluhráče! Díky zpackané štaci

4. června 16:00Tomáš Zatloukal
Možná to nebyl ten nestylovější způsob, jak se rozloučit se zámořím, každopádně i utrápené, limitujícím zdravím protkané angažmá v mrazivé Albertě patří do jedinečné kariéry Jaromíra Jágra. A také má své momenty... Jako třeba poslední vstřelený gól v NHL, po asistenci od Johnnyho Gaudreaua. I nečekané konsekvence. Právě díky pár měsícům u calgarských Flames nadále žije mimořádná, bezprecedentní šňůra, která jen podtrhuje Jágrovu hokejovou dlouhověkost.
Že vám to také přijde skoro jako včera, kdy Jágr coby úchvatně nadaný teenager odešel za velkou louži a okamžitě tam zazářil?
Čas letí neúprosně...
Sametová revoluce ještě neměla ani první výročí, začínalo se s výrobou Škody Forman, ke grundgeové kapele Nirvana se sotva přidal bubeník David Grohl, později autor největšího hitu Smells Like Teen Spirit, na severoamerických obrazovkách se pak teprve čekalo na premiéru druhé řady Simpsonových, když...
...Jágr 7. října 1990 poprvé na ledě National Hockey League skóroval.
Je to téměř 36 let!
Ještě o dekádu delší je ona neuvěřitelná série.
Od roku 1980 má Jágr ve všech odehraných finále Stanley Cupu spoluhráče. Ať už ze svých devíti zastávek v NHL, případně z reprezentace - ostatně právě fakt, že si kladenský fenomén zahrál v roce 2014 pod pěti kruhy s Ondřejem Palátem, udržel šňůru před čtyřmi lety nepřetrženou.
Tentokrát se natahuje díky Rasmusu Anderssonovi, o čemž rozhodl postup Vegas Golden Knights přes coloradské Laviny.
Bez zajímavosti ovšem není fakt, že by k tomuto natažení došlo i v případě, že by Campbellovu trofej získali vítězové základní části. A to díky Brettu Kulakovi. Dalšímu "známému" slavné osmašedesátky z časů u Flames.
A druhému z asistentů ma Jágrův poslední gól v NHL
|Rok
|Spoluhráč
|Tým
|S Jágrem hrál za:
|1980
|Bryan Trottier
|New York Islanders
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1981
|Bryan Trottier
|New York Islanders
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1982
|Bryan Trottier
|New York Islanders
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1983
|Bryan Trottier
|New York Islanders
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1984
|Mark Messier
|Edmonton Oilers
|New York Rangers (2002–04)
|1985
|Mark Messier
|Edmonton Oilers
|New York Rangers (2002–04)
|1986
|Joe Mullen
|Calgary Flames
|Pittsburgh Penguins (1991–92, 1995–96)
|1987
|Mark Messier
|Edmonton Oilers
|New York Rangers (2002–04)
|1988
|Mark Messier
|Edmonton Oilers
|New York Rangers (2002–04)
|1989
|Jiří Hrdina
|Calgary Flames
|Pittsburgh Penguins (1991–92, 1995–96), repre
|1990
|Mark Messier
|Edmonton Oilers
|New York Rangers (2002–04)
|1991
|Jaromír Jágr
|Pittsburgh Penguins
|--
|1992
|Jaromír Jágr
|Pittsburgh Penguins
|--
|1993
|J. J. Daigneault
|Montreal Canadiens
|Pittsburgh Penguins (1995–96)
|1994
|Mark Messier
|New York Rangers
|New York Rangers (2002–04)
|1995
|Tom Chorske
|New Jersey Devils
|Pittsburgh Penguins (1999–00)
|1996
|Scott Young
|Colorado Avalanche
|Pittsburgh Penguins (1990–91)
|1997
|Doug Brown
|Detroit Red Wings
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1998
|Doug Brown
|Detroit Red Wings
|Pittsburgh Penguins (1993–94)
|1999
|Benoit Hogue
|Dallas Stars
|Washington Capitals (2001–02)
|2000
|Scott Gomez
|New Jersey Devils
|New Jersey Devils (2014–15)
|2001
|Chris Drury
|Colorado Avalanche
|New York Rangers (2007–08)
|2002
|Brendan Shanahan
|Detroit Red Wings
|New York Rangers (2006–08)
|2003
|Jay Pandolfo
|New Jersey Devils
|Boston Bruins (2012–13)
|2004
|Pavel Kubina
|Tampa Bay Lightning
|Philadelphia Flyers (2012–13),repre
|2006
|Mark Recchi
|Carolina Hurricanes
|Pittsburgh Penguins (1990–92)
|2007
|Shawn Thornton
|Anaheim Ducks
|Florida Panthers (2014–15)
|2008
|Andreas Lilja
|Detroit Red Wings
|Philadelphia Flyers (2011–12)
|2009
|Petr Sýkora
|Pittsburgh Penguins
|Philadelphia Flyers (2011–12), repre
|2010
|Kris Versteeg
|Chicago Blackhawks
|Florida Panthers (2014–15)
|2011
|Mark Recchi
|Boston Bruins
|Pittsburgh Penguins (1990–92)
|2012
|Willie Mitchell
|Los Angeles Kings
|Florida Panthers (2014–16)
|2013
|Dan Carcillo
|Chicago Blackhawks
|Philadelphia Flyers (2011–12)
|2014
|Willie Mitchell
|Los Angeles Kings
|Florida Panthers (2014–16)
|2015
|Kris Versteeg
|Chicago Blackhawks
|Florida Panthers (2014–15)
|2016
|Matt Cullen
|Pittsburgh Penguins
|New York Rangers (2006–07)
|2017
|Matt Cullen
|Pittsburgh Penguins
|New York Rangers (2006–07)
|2018
|Alex Chiasson
|Washington Capitals
|Calgary Flames (2017–18)
|2019
|Brayden Schenn
|St. Louis Blues
|Philadelphia Flyers (2011–12)
|2020
|Braydon Coburn
|Tampa Bay Lightning
|Philadelphia Flyers (2011–12)
|2021
|Jon Merrill
|Montreal Canadiens
|New Jersey Devils (2013–15)
|2022
|Ondřej Palát
|Tampa Bay Lightning
|repre
|2023
|Aleksander Barkov
|Florida Panthers
|Florida Panthers (2014–17)
|2024
|Aleksander Barkov / Aaron Ekblad
|Florida Panthers
|Florida Panthers (2014–17)
|2025
|Aleksander Barkov
|Florida Panthers
|Florida Panthers (2014–17)
|2026
|Rasmus Andersson
|Vegas Golden Knights
|Calgary Flames (2017–18)