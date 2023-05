Jágr se vrátil do Pittsburghu! Příjemné přivítání v kabině i setkání s legendou

Autogramiáda v Monroeville přivedla na předměstí Pittsburghu hvězdy Penguins z počátku 90. let, včetně několika opravdu velkých jmen. Autogramy rozdávali například brankář Tom Barrasso, obránce Paul Coffey nebo Jaromír Jágr, kterého bylo všude plno.

Podle příspěvků na sociálních sítích prezident Penguins pro obchodní operace Kevin Acklin provedl v neděli Jágra po PPG Paints Areně, a to včetně šatny, kde visel i Jágrův dres a vedle něj zarámovaná stránka z novin.

„Pamatuji si, jak jsem jako kluk roznášel noviny v den, kdy se Jaromír Jágr poprvé stal Tučňákem. Je mi velkou ctí strávit dnešní den tím, že ho přivítám zpátky doma,“ sdělil svým sledovatelům Acklin.

Jaromír Jágr není ani v Síni slávy Penguins, ani nemá vyřazenou svou legendární 68. Ne snad, že by organizace nechtěla takové gesto udělat, ale čeká, až Jágr definitivně odejde do důchodu.

I když je Jágr z Pittbusrghu už pořádně dlouho pryč, na hráče takového kalibru se nezapomíná. Při autogramiádě či focení byly k vidění dlouhé fronty. Zájem byl prostě obrovský. „Jaromír Jágr se vrátil do Pittsburghu. Vždycky mě překvapuje, jak tím ti lidé žijí. To je 21 let, co za ně hrál, ale zájem je obrovský. S některými jsme mluvili a na číslo 68 prostě nemohou zapomenout,“ popisoval zážitky na svém profilu i Jágrův společník na cestě Petr Větrovský.

Jágr však nebyl jedinou legendou, která se dostavila. K vidění byl i jeden z nejlepších obránců historie Paul Coffey. A z tohoto setkání byl Jágr zvlášť nadšený!

„22 let po mém trejdu od Penguins jsem v Pittsburghu potkal opět Paula Coffeyho. Byl nadpřirozený obránce. Měl sezony, kdy dělal přes 100 bodů a na ledě snad místo bruslení létal. Když chtěl, zavezl to před bránu úplně sám. Nahrál mi na spoustu gólů, ale hlavně mi po mém příchodu neskutečně pomohl. Díky Paule,“ napsal Jágr na svém Instagramu.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+