Jackpot pro Senators? Zlomená ruka měla hvězdu vyřadit až do června, ale už trénuje

8. dubna 10:00David Zlomek
Ottawa Senators dostali v nejvypjatější chvíli sezony nečekanou a nesmírně silnou injekci naděje. Obránce Thomas Chabot, který se 23. března podrobil operaci zlomené ruky a podle původních odhadů měl chybět šest až osm týdnů, se na led vrací v rekordním čase.
Zatímco první diagnózy hovořily o tom, že by se do sestavy mohl vrátit nejdříve na finále konference, pokud by Senators stále hráli, realita je mnohem optimističtější. Zkušený bek už se v úterý ráno objevil na ledě při rozbruslení a podle trenéra Travise Greena je jeho návrat do sestavy na spadnutí. Pro tým, který aktuálně drží druhou divokou kartu na Východě s náskokem jediného bodu, jde o zprávu, která může zlomit odpor dotírajících soupeřů.
Chabotův návrat je pro Ottawu klíčový nejen kvůli jeho herním kvalitám, ale i kvůli kritické situaci v defenzivě, která v posledních týdnech připomíná spíše lazaret. Senators se od března potýkají s vlnou zranění, kromě Chabota chyběl měsíc i Jake Sanderson a sezona zřejmě předčasně skončila pro nadějného Tylera Klevena. Sanderson sice po svém návratu okamžitě naskočil do šíleného tempa a průměrně tráví na ledě přes 25 minut, ale absence druhého pilíře byla znát. „Doufejme, že bude brzy zpátky,“ uvedl stroze trenér Travis Green. „Thomas je blízko návratu. To, že byl dnes na ledě, je pro nás obrovské plus.“
Chabot je se sedmi góly a 24 asistencemi v 55 zápasech druhým nejproduktivnějším bekem týmu, ale jeho hodnota spočívá především v tom, že dokáže neutralizovat elitní útoky soupeře, což Ottawě v jeho nepřítomnosti citelně chybělo.
Přestože se Chabotova rekonvalescence zdá být zázračná, trenér Green i novináři jako Bruce Garrioch z TSN zůstávají nohama na zemi, návrat nesmí být uspěchaný na úkor trvalého poškození. Nicméně pohled na Chabota v plné tréninkové zátěži pouhé dva týdny po operaci vlévá do kabiny Senators novou krev.