Jack Hughes? O Zázrak na ledě přišel jako poslední. Americká hvězda měla předchůdce

Nový dokument z dílny Netflixu o ikonickém olympijském turnaji v Lake Placid, známém též díky šokující výhře amerických studentů nad Sověty jako Zázrak na ledě, připomněl zdánlivě banální fakt. Na jednom ze záběrů je zachyceno, jak se vyškrtávají poslední jména z olympijské soupisky. Jak znělo to, které bylo škrtnuté až na samotný závěr? Jack Hughes. Je téměř k neuvěření, že hráč stejného jména o 46 let později ukončil čekání na další zlato pod pěti kruhy. Na další "mirákl".
Amerika má ráda velké příběhy.
Symboliku.
A tak nikoho příliš nezaskočilo, jak rychle se objevila na sítích fotomontáž, která zachycuje, jak kanadský kumštýř Nathan MacKinnon míjí prakticky zcela prázdnou klec USA díky tragicky zesnulému Johnnymu Gaudreauovi.
Zaujala i historka o tom, že Jacka Hughese našel v neděli po půlnoci jeho starší bratr Quinn bdícího... prý se probral, když snil o tom, jak dá Kanadě vítězný gól.
Nyní mají Američané další, tentokrát zaručeně opravdovou story - o Hughesově jmenovci.
Je to pár hodin, co byla aktualizovaná stránka na Wikipedii, kde se píše o jistém rodákovi ze Somerville - Jonu Francisi Hughesovi. Známém jako Jackovi. Tak ho měl, jak ukazuje snímek na Netflixu, zapsaného na tabulce legendární kouč Herb Brooks.
Přibyl tam zápis o pozoruhodných okolnostech, které provázely olympijské turnaje v letech 1980 a 2026. Zatímco do výběru pro Lake Placid se Jack Hughes nedostal, když skončil jako "první pod čarou", jiný nositel tohoto jména v Miláně rozhodl finále.
Hughes, ročník narození 1957, byl vlásek od toho, aby se podílel na Zázraku na ledě (byť kdo ví, jak by se vše vyvíjelo, kdyby s mančaftem odcestoval na úkor jiného beka).
V sezoně 1979/80 každopádně patřil zadák s pravým držením hole do americké repre a rozhodně nebyl žádným komparzistou, odehrál za ní 49 zápasů.
Ač se olympijské nominace nedočkal, splnil si alespoň sen o NHL. V ročníku 1981/82 nastupoval za Colorado Rockies. Ano, i to je zajímavá okolnost s ohledem na Hughese, současného hrdinu Ameriky.
Tento klub byl totiž předchůdcem New Jersey Devils. Organizace, kde dnes válí machr šestaosmdesátkou na zádech. Další zajímavá paralela. Ten film o novodobém "Miráklu" se točí sám...
Mimochodem, zmiňované dílko na Neflixu jistě stojí za vidění. Na ČSFD má hodnocení 76 procent.
