Jack Hughes je blízko k návratu. Devils nutně potřebují jeho produktivitu k záchraně sezony

Široká marodka je něco, co výrazně ovlivňuje výsledky New Jersey Devils v této sezoně. Zranění se přitom nevyhýbají ani Jackovi Hughesovi, který vynechal už dva týdny v listopadu kvůli zranění ramene a aktuálně je ze hry už měsíc kvůli dalšímu zranění v horní polovině těla. Poslední informace však hovoří o tom, že už příští týden by se mohl vrátit do sestavy Ďáblů.

Pro New Jersey by byl návrat Hughese do sestavy vítaným impulzem. Devils nehrají zrovna špičkový hokej a tabulkou Východní konference se propadli až na jedenácté místo. Jedním z důvodů, proč se týmu nedaří, je široká marodka v defenzivních řadách. Ze hry jsou totiž v tuto chvíli Jonas Siegenthaler či Dougie Hamilton, dva pilíře obrany této organizace. Zraněn je také Brendan Smith.

Co nejde urvat defenzivou, která je u New Jersey vcelku dost prostupná, to je potřeba urvat útokem. Jenže dlouhodobá absence Jacka Hughese této snaze zrovna nenahrává.

Hughes odehrál oproti ostatním hráčům o 15 zápasů méně, přesto je se 45 body (15+30) druhým nejproduktivnějším hokejistou týmu hned za Jesperem Brattem. Je zřejmé, že s Hughesem v sestavě by ofenziva mančaftu fungovala přeci jen o něco lépe a byla údernější.

Proto bylo sobotní oznámení Devils, že návrat Hughese je velmi blízko, vítanou informací pro všechny fanoušky této organizace. Hughes se podle dostupných zpráv vrátil v pátek večer do New Jersey, aby se začal připravovat na druhou polovinu této sezony po All-Star pauze. To ostatně potvrdil i sám Hughes.

„Doufám, že se po pauze budu cítit dobře, vrátím se a budu mít silný závěr sezony,“ prohlásil Hughes, jenž byl tento týden krátce také v Torontu, kde se zúčastnil několika aktivit v rámci All-Star víkendu. Důvodem, proč do Toronta vyrazil, byla možnost strávit nějaký čas s bratrem Quinnem.

„Nevím, kdy budu mít příležitost to s Quinnem zopakovat, takže pro nás oba bylo určitě důležité, abych přijel a ukázal se,“ řekl Hughes ke své účasti na All-Star víkendu, kterou ale ukončil ještě před sobotním vyvrcholením v podobě jednotlivých zápasů.

New Jersey čekají příští týden zápasy s Coloradem (úterý), Calgary (čtvrtek) a Carolinou (sobota). Dle vyjádření týmu i samotného Hughese se dá očekávat, že v jednom z těchto duelů provede svůj comeback a pokusí se dotáhnout Devils do play-off, do něhož se tým v minulé sezoně po čtyřleté odmlce vrátil.

