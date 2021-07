Jablko padá přímo pod strom! Coyotes si vybrali syna Doana

Výběr nováčků píše každoročně krásné příběhy. Mezi ty letošní patří například shledání sourozenců ve stejné organizaci – v New Jersey se potkají Jack a Luke Hughesovi, v Chicagu zase Kirby a Colton Dachovi. Zaujal ale také výběr Arizony Coyotes.

Kojoti jsou v letošním letním přestupovém období velice aktivní a kupí draftové výběry, jak jen to jde. Bill Armstrong, generální manažer Arizony, za to byl od fanoušků patřičně chválen.

Ještě víc si ale šplhl v sobotu. Ve druhém kole si totiž organizace z Arizony vybrala Joshe Doana. Ne, nejde o shodu jmen. Jde o syna legendárního Shanea Donea, který v týmu dělal dlouhá léta kapitána a nyní sedí ve vedení organizace.

Tak nějak se vědělo, že mladý Josh přijde na řadu nejdříve ve druhém kole. Když se tak Coyotes dostali k 37. výběru v pořadí, neváhali. Hned poté, co byl výběr oznámen, se obraz přenesl do arizonské Gila River Areny, kde už Shane Doan přijímal gratulace od generálního manažera i majitele týmu.

„Dneškem se mu splnilo to, na co dlouhé roky dřel. Ani se mi nechce věřit tomu, že to klaplo a je v Coyotes. Zaslouží si to, jsem na něj moc hrdý,“ řekl po draftu Shane Doan, který v Arizoně strávil dvacet sezon a stal se ikonou týmu. Coyotes dokonce jeho číslo 19 vyřadili a jeho dres visí u stropu arény.

Není tedy divu, že se Josh u ledu motal už od malička. „Na tom stadionu jsem byl jako dítě pořád. O to je to sladší,“ rozplýval se po draftu mladý útočník.

Na NHL to ale ještě nebude. Plán pro příští rok má jasný – přesunout se z Chicaga, kde hrál za tamní Steel USHL, do Arizony. Tam bude hrát na univerzitě a postupně se připravovat na ten nejvyšší level.

Podle reportů skautů se fanoušci Coyotes mohou těšit na šikovného útočníka, který vyniká hlavně svou tvrdou střelou, nicméně cizí mu není ani nahrávat. Důkazem budiž vyrovnaná bodová statistika z uplynulého ročníku v podobě 31 branek a 39 asistencí v 53 utkáních.

Nebyl by to ale dnešní svět, aby se neozvali kritici. Hned po ohlášení Doanova jména se na sociálních sítích začaly objevovat názory, že Coyotes vyhodili poměrně vysoký výběr a že Doan by byl k dispozici i později. Údajně mělo jít o protekci, což ale Shane kategoricky popřel. Do schůzí a rozhodnutí skautů dle svých slov vůbec nezasahoval.

