Islanders zaútočí na devátou výhru v řadě, Carolina na osmou

Nedělní program se takřka celý odehraje pro české diváky v atraktivních časech. Vše odstartuje už v 19 hodin souboj Minnesoty s Arizonou a další várka zápasů se rozehraje s úderem 22. hodiny večerní. V těchto duelech se Islanders pokusí v souboji s New Jersey vybojovat už deváté vítězství v řadě. O osmou výhru v řadě za sebou se utká Carolina na ledě Detroitu.

19:00 Minnesota Wild - Arizona Coyotes

Minnesota se v posledních dnech drží ve výborné formě. Po dvou výhrách nad Vegas se jí povedlo v pátek porazit Arizonu 4:0 a proti stejnému soupeři nastoupí na led i v neděli. Coyotes naopak z posledních pěti zápasů dokázali uspět jen dvakrát.

Vzájemné souboje s Minnesotou Arizonu vesměs nepotkávají v dobré formě. I co se týče minulé sezony, tak z celkově šesti duelů dokázali Kojoti vyhrát jen jednou a pouze se tím potvrzuje jejich zmar proti tomuto soupeři. Arizona by přitom potřebovala nutně nakopnout své výkony povedeným zápasem, jelikož se v tabulce Západní divize už propadla na šesté místo.

22:00 Columbus Blue Jackets - Dallas Stars

Bídnou formu vedle Arizony má také Columbus. Jeho trápení je dlouhodobějšího rázu a tomu odpovídá i špatná defenziva, která už inkasovala téměř 100 branek. Není tak divu, že Blue Jackets jsou v Centrální divizi až pátí a předvádí touto dobou výkony, které se od nich očekávaly už v minulé sezoně.

Z posledních 10 zápasů vyhráli pouze třikrát, z toho ovšem dvakrát proti Dallasu. Ve vzájemných zápasech, kterých letos bylo už pět, se Columbus radoval třikrát. Jenže i Dallas se herně trápí. Odehrál sice podstatně méně zápasů než ostatní týmy v této divizi, přesto je ale předposlední místo něčím, s čím Stars vůbec nepočítali. A nepomáhá jim ani to, že dvakrát za sebou prohráli.

22:00 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes

V Centrální divizi zůstaneme i v dalším večerním utkání. Nejhorší tým této divize, Detroit, přivítá na svém ledě rozjetou Carolinu. Hurricanes se totiž nachází v bezvadné formě, vyhráli sedmkrát v řadě (z tohoto hlediska jsou na tom lépe jen Islanders) a útočí dokonce na čelo své skupiny.

Na první místo se dostanou, pokud Detroit porazí. To by se jim, vzhledem ke své formě, mělo podařit. A i poslední vzájemný zápas ze začátku března ukazuje, že Carolině to proti Red Wings jde. Před více než týdnem totiž domácí zápas Hurricanes vyhráli 5:2.

Detroit by přesto mohl klást zajímavý odpor. V posledních dvou zápasech získal tři body proti velmi silné Tampě, kterou navíc ve čtvrtek porazil v přestřelce 6:4.

22:00 New Jersey Devils - New York Islanders

Islanders jsou týmem, který má vůbec nejlepší aktuální formu ze všech týmů. S osmi výhrami v řadě se Ostrované prodrali do čela Východní divize, kde si vytvořili čtyřbodový náskok nad Washingtonem a tento náskok mohou navýšit.

Potřebují k tomu zopakovat svou den starou výhru nad New Jersey, které v noci na neděli 3:2. Celkově se bude jednat už o šesté vzájemné klání těchto týmů a čtyřikrát se z těchto měření sil radovali z výhry hokejisté z New Yorku.

New Jersey prohráli třikrát v řadě a jsou ve Východní divizi na předposledním místě. Devils tak zatím nepomáhá ani to, že svou životní sezonu hraje Pavel Zacha, jenž ve 24 zápasech posbíral 7 gólů a 10 asistencí. Tímto tempem v této zkrácené sezoně brzy překoná své osobní maximum, kterým je 32 kanadských bodů z minulé sezon, a to v týmu, který má jednu z nejslabších ofenziv v lize.

22:30 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings

Hokejisté Colorada přivítají na svém ledě Los Angeles, se kterými se utkali v této sezoně už třikrát. Naposledy v noci na sobotu, kdy domácí Laviny vyhrály 2:0.

Celkově ve vzájemných zápasech jsou prozatím lepší hráči Colorada, kteří dokázali dovést do vítězného konce dva ze tří vzájemných duelů. A favorizovaní budou i tentokrát, byť Kings nehrají v tomto ročníku vůbec špatně, dokonce se dá říct, že hrají nad očekávání.

I díky tomu Los Angeles patří v Západní divizi páté místo se čtyřbodovou ztrátou na čtvrté Colorado. Hosté z posledních pěti zápasů vydolovali šest bodů za dvě výhry a dvě prohry až po základní hrací době. Domácí naopak ukořistili v posledních dvou duelech dvě vítězství.

00:00 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs

Sledovat budeme také jeden zápas z Kanadské divize, respektive Severní divize. Vedoucí Toronto se představí na ledě poslední Ottawy a bude se jednat o souboj jednoho z nejproduktivnějších týmů sezony proti nejhůře bránícímu týmu ligy.

Senators v této sezoně inkasovali během 30 zápasů už 121 branek a jsou z tohoto hlediska beznadějně nejhorším celkem soutěže. Není tak divu, že mají na kontě jen 19 bodů a jsou bez reálné naděje na postup do play-off. Vždyť jen na předposlední Vancouver ztrácí 9 bodů, a aby toho nebylo málo, tak navíc v posledních třech duelech prohráli.

Toronto ve 29 zápasech posbíralo 40 bodů a vsítilo 99 branek. Tato útočná síla bude pro Ottawu hodně nebezpečná. V posledních dvou vzájemných zápasech Maple Leafs vyhráli, ale celková bilance soubojů těchto celků nakonec přesto pro Ottawu nevyznívá tak špatně. Toronto totiž vyhrálo "jen" tři zápasy z pěti.

