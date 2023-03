Islanders srazili Toronto sedmi góly! Florida selhala proti Flyers

Ve středu v noci se hrálo hned ve třinácti arénách. Výborným výkonem se prezentovali hokejisté Islanders, kteří dokázali před vlastními fanoušky porazit Toronto 7:2. V boji o play-off naopak selhala Florida, která prohrála 3:6 ve Philadelphii.

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Silný závěr od Hurricanes

Pořádná bitva mezi nejlepšími týmy Metropolitní divize. Carolina ve třetí části ukázala svoji sílu, dvakrát srovnala a nakonec v 58. minutě rozhodla o svém vítězství.

Branky a nahrávky

17. Motte (Goodrow, Vesey), 51. Kakko (Chytil, Fox) – 50. Chatfield (Stepan, Drury), 51. Noesen (Fast, J. Staal), 58. Teräväinen (Burns, Kotkaniemi).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 39 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 58:45

Frederik Andersen (CAR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:32

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50



Tři hvězdy utkání

1. Teuvo Teräväinen (CAR) - 1+0

2. Brent Burns (CAR) - 0+1

3. Igor Šesťorkin (NYR) - 36 zákroků

WASHINGTON CAPITALS - COLUMBUS BLUE JACKETS

6:7pp. (3:1, 2:2, 1:3 - 0:1)

Columbus dal sedm gólů

Pořádná přestřelka se uskutečnila ve Washingtonu. Padlo zde třináct gólů a rozhodnutí přišlo v prodloužení. Hrdinou Blue Jackets se stal Jack Roslovic, který vystřelil svému týmu vítězství.

Branky a nahrávky

6. Ovečkin (Wilson, D. Strome), 9. Oshie (Fehérváry, Milano), 16. Sheary (Sandin, Protas), 31. Milano (Bäckström, Oshie), 40. Jensen (Dowd, Wilson), 56. Jensen (C. Lindgren) – 17. E. Robinson (Olivier), 27. A. Boqvist (Bemström, Sillinger), 36. Roslovic (K. Johnson, Blankenburg), 47. A. Boqvist (Pederson), 49. Bemström (Laine, J. Gaudreau), 60. Jenner (K. Johnson, Laine), 63. Roslovic (J. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 39 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 32 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 62:43

Daniil Tarasov (CBJ) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 62:07



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:13



Tři hvězdy utkání

1. Jack Roslovic (CBJ) - 2+0

2. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0

3. Nick Jensen (WSH) - 2+0

PHILADELPHIA FLYERS - FLORIDA PANTHERS

6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Velké selhání Floridy

O play-off bojující Florida dostala pořádnou ránu. Flyers ukázali vysokou produktivitu a dokázali z minima příležitostí dát šest gólů. Naopak Panthers se pořádně trápili, Carter Hart byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

5. Farabee (N. Cates, Zamula), 29. Sanheim (Lemieux), 37. Laughton (DeAngelo, Zamula), 39. Sanheim (N. Cates, Farabee), 39. Provorov (Foerster, Frost), 58. Frost (Foerster) – 2. M. Tkachuk (Verhaeghe, Luostarinen), 35. Montour (Barkov, Reinhart), 54. Reinhart (Barkov, Montour).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 44 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 23 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 60:00

Alex Lyon (FLA) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 56:42



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 13:57



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) - 41 zákroků

2. Travis Sanheim (PHI) - 2+0

3. Joel Farabee (PHI) - 1+1

NEW JERSEY DEVILS - MINNESOTA WILD

1:2pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Minnesota rozhodla před nájezdy

Devils se v poslední době příliš nedaří a nezměnilo se to ani tentokrát. New Jersey mělo jednoznačně více šancí, nicméně je nedokázalo využít. Zápas dospěl až do prodloužení, kde dvě sekundy před jeho koncem rozhodl Matthew Boldy.

Branky a nahrávky

53. Meier (Hischier, Bratt) – 47. Shaw (Dewar, Sundqvist), 65. Boldy.

Statistika

Střely na bránu: 48 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 64:58

Filip Gustavsson (MIN) – 47 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,9 %, odchytal 64:58



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, čas na ledě 64:58

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MIN) - 1+0

2. Timo Meier (NJD) - 1+0

3. Vítek Vaněček (NJD) - 27 zákroků

BUFFALO SABRES - NASHVILLE PREDATORS

3:7 (0:2, 2:4, 1:1)

Predators nadále bojují o play-off

Nashville se nevzdává a dělá všechno pro to, aby se dostal do vyřazovacích bojů. Predators dali na ledě Buffala sedm gólů a vyhráli vysoko 7:3. Na play-off aktuálně ztrácí pět bodů, mají však o tři zápasy méně než Winnipeg.

Branky a nahrávky

24. Cozens (Peterka, Quinn), 38. Ta. Thompson (Dahlin, V. Olofsson), 48. J. Skinner (Tuch) – 12. Tomasino (Duchene), 19. Duchene (Tomasino, Lauzon), 24. Novak (Evangelista, Barrie), 30. Evangelista (Novak, Saros), 31. Evangelista (Sherwood), 36. McDonagh (Evangelista), 58. Duchene (McDonagh).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 35:52

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 23:23

Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:58



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Luke Evangelista (NSH) - 2+1

2. Matt Duchene (NSH) - 2+1

3. Thomas Novak (NSH) - 1+1

BOSTON BRUINS - OTTAWA SENATORS

2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Boston znovu slaví

Boston si připsal na své konto další vítězství, tentokrát se ale pořádně nadřel. Ottawa svého soka těsně přestřílela, skvělý výkon však podal Linus Ullmark, který pochytal hned čtyřicet střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

12. Krejčí (Bergeron, H. Lindholm), 16. DeBrusk (Marchand, H. Lindholm) – 9. Gambrell (Greig).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 40 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 60:00

Mads Sögaard (OTT) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 58:31



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:32

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:24

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:00

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:03

David Krejčí (BOS) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:37



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) - 40 zákroků

2. Jake DeBrusk (BOS) - 1+0

3. Mads Sögaard (OTT) - 33 zákroků

MONTREAL CANADIENS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Montreal se postaral o překvapení

Canadiens za sebou mají velmi dobré utkání, které dokázali dotáhnout do vítězného konce. Tampa nebyla ve své kůži a ačkoliv měla více ze hry, tak toho nevyužila.

Branky a nahrávky

9. Dach (Suzuki), 14. Drouin (Gurjanov, J. Barron), 37. Matheson (Savard) – 29. Point (Stamkos, Sergačjov), 55. Maroon (Colton, Perry).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:15



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) - 0+0, 2 střely na branku, +1 účast, 0 TM, čas na ledě 19:18



Tři hvězdy utkání

1. Samuel Montembeault (MTL) - 31 zákroků

2. Mike Matheson (MTL) - 1+0

3. Kirby Dach (MTL) - 1+0

NEW YORK ISLANDERS - TORONTO MAPLE LEAFS

7:2 (0:1, 3:0, 4:1)

Dominantní výhra Islanders

Islanders se po nevydařené první třetině pořádně rozjeli a ve zbytku zápasu dali sedm gólů a dokráčeli k vítězství. Velkou zásluhu na tom měl však i Ilja Sorokin, který svůj tým podržel v klíčových momentech duelu.

Branky a nahrávky

21. Parise (Mayfield, Pageau), 34. Fasching, 38. Clutterbuck (Pulock), 45. Clutterbuck, 50. Holmström (Lee), 54. Dobson (Pageau), 57. Lee (Dobson, Clutterbuck) – 12. Lafferty (Liljegren, McMann), 44. Marner (Matthews, Holl).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:43

Ilja Samsonov (TOR) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 59:34



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:31



Tři hvězdy utkání

1. Cal Clutterbuck (NYI) - 2+1

2. Ilja Sorokin (NYI) - 24 zákroků

3. Noah Dobson (NYI) - 1+1

WINNIPEG JETS - ARIZONA COYOTES

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Winnipeg se pořádně nadřel

Jets dali v úvodní třetině dva góly a vytvořili si náskok, který nakonec stačil k vítězství. Arizona svému soupeři ale pořádně zatápěla a Winnipeg může být rád, že tento duel dotáhl do zdárného konce.

Branky a nahrávky

5. Ehlers, 12. Lowry (M. Barron, Pionk) – 32. Hayton (Keller, Schmaltz).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/6 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:31



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:31



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 29 zákroků

2. Nikolaj Ehlers (WPG) - 1+0

3. Adam Lowry (WPG) - 1+0

ST. LOUIS BLUES - DETROIT RED WINGS

2:3sn. (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0)

Detroit uspěl po nájezdech

Po divoké první třetině, která přinesla dva góly na každé straně, se duel za stavu 2:2 dostal až do samostatných nájezdů, v nichž ten rozhodující proměnil Lucas Raymond.

Branky a nahrávky

3. Bortuzzo (Blais, B. Schenn), 11. Scandella – 8. Chiasson (Perron, Larkin), 18. Zadina (Kubalík, Lindström), rozh. náj. Raymond.

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 65:00

Magnus Hellberg (DET) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:51

Filip Zadina (DET) – 1+0 , -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:02

Jakub Vrána (STL) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:56



Tři hvězdy utkání

1. Lucas Raymond (DET) – 0+0

2. Magnus Hellberg (DET) – 20 zákroků

3. Joel Hofer (STL) – 28 zákroků

DALLAS STARS - SEATTLE KRAKEN

4:5pp. (1:2, 0:1, 3:1 - 0:1)

Důležité body pro Seattle

Pořádná stíhací jízda Dallasu nakonec úspěšně neskončila. Stars sice dokázali v samotném závěru vyrovnat a dostat zápas do prodloužení, v něm ale rozhodl Adam Larsson a vystřelil Seattlu důležitý bod navíc.

Branky a nahrávky

4. Heiskanen (J. Robertson, Pavelski), 44. W. Johnston (Ja. Benn, R. Suter), 57. Pavelski (Dadonov, Ja. Benn), 60. Ja. Benn (Hintz, Heiskanen) – 3. B. Tanev (Sprong, Soucy), 13. Sprong (A. Larsson, B. Tanev), 22. McCann (Eberle, Oleksiak), 55. B. Tanev (Geekie, Soucy), 62. A. Larsson (McCann, Wennberg).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:11

Joey Daccord (SEA) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 61:52



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:16



Tři hvězdy utkání

1. Brandon Tanev (SEA) - 2+1

2. Jamie Benn (DAL) - 1+2

3. Daniel Sprong (SEA) - 1+1

ANAHEIM DUCKS - CALGARY FLAMES

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Calgary vyzrálo na Anaheim

Přesvědčivé vítězství si na své konto dokázalo připsat Calgary, které na ledě Anaheimu vyhrálo vysoko 5:1. Flames nadále živí naději na postup do play-off.

Branky a nahrávky

28. Vatrano (Silfverberg, Comtois) – 1. N. Ritchie (Hanifin, Dubé), 17. Stecher (Huberdeau, Coleman), 23. R. Andersson (Toffoli, Backlund), 41. E. Lindholm (Toffoli, Backlund), 56. Mangiapane (Toffoli).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 43 | Přesilová hra: 1/3 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 38 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,4 %, odchytal 60:00

Daniel Vladař (CGY) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Daniel Vladař (CGY) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Toffoli (CGY) - 0+3

2. Noah Hanifin (CGY) - 0+1

3. MacKenzie Weegar (CGY) - 0+0

VANCOUVER CANUCKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Golden Knights vládnou Pacifické divizi

Vegas zvládlo uspět na ledě Vancouveru a připsalo si dva body, o které nyní vládne Pacifické divizi. Skvěle znovu zachytal Jonathan Quick, který v novém angažmá pořádně oživl.

Branky a nahrávky

28. J. Miller (TS), 33. J. Miller (Q. Hughes, E. Pettersson), 52. Di Giuseppe (J. Miller, Q. Hughes) – 4. Kessel, 13. R. Smith (W. Karlsson), 31. Blueger (Howden, Hague), 38. Dorofejev (Pietrangelo, W. Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 57:49

Jonathan Quick (VGK) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:44



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) - 2+1

2. Alex Pietrangelo (VGK) - 0+1

3. Quinn Hughes (VAN) - 0+2

