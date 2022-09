Islanders rozdávali jednoleté kontrakty. Z KHL přivedli zkušené křídlo

Vedení New Yorku Islanders mělo ve středu velmi plodný den. Ostrovanům se povedlo dotáhnout jednání o smlouvách hned se třemi hokejisty, přičemž hlásí dokonce jednu posilu. Tou má být Rus Nikita Sošnikov, jenž už má v NHL i něco odehráno. Islanders si také na další rok plácli s brankářem Corym Schneiderem a obráncem Parkerem Wotherspoonem.

Jak jsme nedávno informovali v našem tradičním předsezónním preview, Islanders během léta příliš neposilovali a do nové sezony vstoupí v takřka nezměněné sestavě. Trochu změnit by to mohlo angažování ruského křídelníka Nikity Sošnikova, jenž ve středu s týmem podepsal jednoletou a jednocestnou smlouvu v hodnotě 750 tisíc dolarů. Jedná se tak o poměrně levný nákup.

Výhodou pro Islanders je, že osmadvacetiletého Rusa získali levně. Otázkou ovšem je, nakolik se dokáže prosadit. Přestože kvality rozhodně má, zámořský hokej mu doposud příliš nesedl.

Do ligy vstoupil v roce 2015 jako nedraftovaný v dresu Toronta. Na farmě hrál velmi dobře, v 52 zápasech nasázel 18 branek. A i čísla v dresu Maple Leafs měl slušná, když v 11 utkáních zaznamenal pět kanadských bodů za dvě branky a tři asistence. Ale v další sezoně, kdy dostal prostor a odehrál 56 utkání, už to takové terno nebylo.

Toronto jej v roce 2018 poslalo do St. Louis, ale ani tam se výrazněji neprosadil, a tak se v roce 2019 pakoval z ligy s bilancí osmi branek a osmi asistencí v 87 odehraných zápasech. V KHL ovšem znovu předváděl poctivý útočný hokej a zaujal tím skauty Islanders, na jejichž doporučení došlo nakonec k nové šanci po podpisu s Islanders.

Zda to byla dobrá volba, se ukáže v průběhu sezony. Sošnikov o své místo v hlavním kádru bude bojovat i na tréninkovém kempu.

Novou jednoletou smlouvu od Islanders obdržel i zkušený šestatřicetiletý gólman Cory Schneider. Jeho kontrakt má rovněž hodnotu ve výši 750 tisíc dolarů, ale je považován především za zálohu. Většinu sezony by měl strávit na farmě v AHL, kde má jistotu příjmu ve výši 400 tisíc dolarů.

Stejnou smlouvu, akorát s nižším příjmem v rámci AHL (175 tisíc dolarů) obdržel pětadvacetiletý Kanaďan Parker Whiterspoon. Tento obránce patří v AHL k poměrně produktivním bekům a v Bridgeportu Sound Tiger, tedy farmě New Yorku Islanders, jsou s ním spokojení. Na svůj debut v nejslavnější lize světa však prozatím čeká. Dočká se v nadcházející sezoně?

