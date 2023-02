Islanders neotáleli. Horvat má smlouvu na osm let

Byla to velká otázka. Když Islanders získali Bo Horvata, mnozí fanoušci se usmívali pod dojmem, že tato organizace prostě nemůže takového hráče udržet. Opak se však stal pravdou. Neuběhl ani týden a Horvat podepsal nový kontrakt na osm let.

Islanders totiž byli schopni sedmadvacetiletému útočníkovi splnit všechna přání. Tedy potřebnou délku kontraktu i požadovaný plat. Osm let je nejdelší možná doba, plat pak činí 8,5 milionů dolarů.

Smlouva, která se rozběhne od příští sezony, se dá srovnat například s tou, kterou podepsal Mika Zibanejad nebo Tomáš Hertl. Jinými slovy, Horvat se i po platové stránce zařadil mezi užší špičku ligy.

„Jedním z hlavních důvodů, proč jsem podepsal, je kultura, která tu panuje. Tenhle tým může vyhrát hned. Jádro týmu tvoří parádní hráči, kteří ví, co se pro vítězství musí udělat. Jsem rád, že toho budu dalších osm let součástí,“ řekl Horvat krátce po podpisu.

Spokojený musí být i generální manažer Islanders Lou Lamoriello. Ten byl v poslední době pod velkou palbou kritiky, nicméně tímto podpisem dost možná zachránil nejen celou sezonu, ale i svou pozici.

„Při každé takové výměně je jasný další záměr, tedy následný podpis. Jinak by trejd neměl smysl. Naštěstí jsme byli schopni domluvit se velmi rychle, byla to záležitost jedné schůzky. Přišel s jeho zástupci, popovídali jsme si a podepsali to,“ shrnul rychlý průběh celé akce Lamoriello.

Horvatův příchod by mohl být ideálním impulzem, jak nakopnout stagnující tým. Poslední týdny nebyly v podání Islanders vůbec dobré, nicméně do těch dalších půjdou se zbraní první kategorie.

Horvat se na tréninku hned postavil do první lajny, kterou tvořil s Matthewem Barzalem a Joshem Baileym. Objevil se pochopitelně i v nácviku první přesilovkové formace.

„Snad si to hned sedne,“ doufá Barzal. „Jestli ne, budeme to muset vypilovat v průběhu. Naštěstí na to bude dost času, oba tu máme podepsáno na osm let. Každopádně doufám, že to spolu nakopneme hned v prvním zápase.“

Horvatova premiéra v dresu Islanders je naplánována hned v noci na úterý, kdy tým z Long Islandu zajíždí do Philadelphie.

