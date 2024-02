Islanders, nebo nic? Parise změnil názor kvůli Stanley Cupu, Makara zaujal góly

Nastřílet v osmatřiceti 21 gólů? Solidní výkon, který člověk ještě víc docení při pohledu na soužení Alexe Ovečkina. Zach Parise se ukázal v ročníku 2022/23 jako schopný střelec a i díky tomu amerického veterána vítá Cale Makar v kabině coloradských Avalanche s otevřenou náručí. "Bez ohledu na věk mu to minulé sezoně pálilo. Snad mu na první pokus najdeme to pravé místo v sestavě a skvěle zapadne." Debut čeká Pariseho už v noci proti newyorským Rangers.

Chtěl dohrát kariéru v klubu, kde válel jeho táta J. P. (Jean-Paul).

Jenže Ostrované předvádějí nepřesvědčivé výkony, mají rozdíl ve skóre -23 a od postupových pozic je dělí devítibodová propast. Parise tedy svůj původní plán – buď přidat ještě jednu sezonu v New Yorku, nebo ukončit kariéru - přehodnotil.

Na Long Islandu mu nic nevyčítají: "Kdybychom hráli lépe, posílil by nás."

Zvítězila v něm touha ještě jednou zaútočit na Stanley Cup. Trofej, které byl nejblíž před 12 lety. Tehdy s Ďábly z New Jersey ve finále nestačil na LA Kings.

Jako ideální klub na takovou zteč mu vyšlo Colorado.

"Není žádným tajemstvím, jak dobrý tenhle mančaft je. Tohle je můj poslední pokus získat pohár a chtěl jsem mít solidní šanci uspět. Tohle pro mě bylo největší lákadlo," pověděl Parise pro NHL.com.

Laviny ho postaví vedle Ryana Johansena a Artturiho Lehkonena, do druhé lajny. Splní se Makarovo přání a bývalé hvězdě minnesotských Wild se bude od začátku dařit? Podmínky má ideální, dostane k ruce kvalitní borce a nejspíš i fůru času na ledě.

V devětatřiceti má šanci na snový návrat do NHL, kdo by si nechtěl zahrát za současný tým Avs?

Možná mu v hlavě proběhla i myšlenka na Raye Bourquea, jemuž přestup do Colorada v závěru kariéry vyšel dokonale a mohl se slzami v očích křepčit s hokejovým grálem. Vzpomínka na šťastného vousáče dodneška chytne za srdce.

Kouč Jared Bednar zároveň oceňuje, že je Parise ve "fenomenální kondici." Připravený na novou výzvu. "Je vidět, že už dlouhé týdny bruslí," chválí Pariseho a srovnává ho s dalším pracovitým mazákem Andrewem Coglianem.

Parise nic neošidí. Ne, má poslední šanci, dá tomu všechno. "A jsem ready přijmout jakoukoliv roli," říká odhodlaně. Zatím to vypadá na náramné spojení: klubu, který má kvalitu a chce posile usnadnit začátek angažmá, a hráče, co má chuť.

Dobýt Stanley Cap, ne si vydělat. Vždyť se upsal za 825 000 dolarů...

Otazníkem zůstává, co Parise ukáže v play-off. S Islanders byl loni nulový. Přitom se nebojí chodit do míst, kde to bolí. Tečuje puky před soupeřovým gólmanem, pere se na hraně brankoviště o dorážky. Se silnějším kádrem Lavin by to mohla být jiná story.

