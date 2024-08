Necelý měsíc před zahájením tréninkového kempu New York Islanders je zkušený Matt Martin stále bez smlouvy. Kvůli třem různým zraněním nastoupil pětatřicetiletý hráč v minulé sezoně pouze k 57 zápasům. Končit kariéru sice nechce, ale odejít z Long Islandu taky ne.

„Soustředím se především na to, abych tady hrál,“ řekl Martin. „Uvidíme, jak se věci vyvinou.“

Martin se svou rodinou zapustil kořeny na Long Islandu a prostřednictvím své nadace se ponořil do tamní komunity. Přestěhovat se v této fázi kariéry jinam by nebylo ideální, ale to neznamená, že se to nestane, pokud se ozve jiný tým.

Mnoho lidí Martina odepisovalo již před sezonou 2021-22 poté, co podstoupil operaci kotníku. Začátek té sezony vynechal a jakmile se vrátil do sestavy, nevypadal nijak extra silně.

V ročníku 2022/23 pak všechny umlčel, když kvůli narození mladší dcery vynechal jen jeden zápas. Na kontě měl 43 bloků, což je druhý nejvyšší počet v jeho kariéře v NHL, a 295 hitů, což je nejvíce od sezony 2016/17 (300).

V minulé sezoně pak měl Martin v 57 zápasech pouze 151 hitů, což byl druhý nejnižší počet v jeho kariéře. Nebyl však úplně zdravý.

„Teď už se cítím docela dobře,“ dodal Martin. „Celé léto jsem trénoval jako normálně na každou sezonu.“

Martinovo zdraví je prvním a nejdůležitějším krokem k pokračování jeho kariéry, ale to, že se cítí stoprocentně, neznamená, že by mu měla být automaticky vrácena role hráče čtvrté lajny. Musel by si ji zasloužit.

„Jsem člověk, který bere všechno den po dni,“ řekl Martin. „A když se naskytnou příležitosti nebo situace, budeme je řešit, až přijde čas. Ale momentálně se soustředím na to, abych se vrátil do posilovny a bruslil. Všechno se vyřeší samo.“

Mimo dvouletého působení v Torontu (2016-2018) je Martin celoživotním hráčem Islanders, který byl klubem draftován v roce 2008. K dosažení mety 1000 zápasů mu chybí 45 utkání, čehož v minulé sezoně dosáhl jeho dlouholetý spoluhráč z lajny Cal Clutterbuck, který je rovněž bez smlouvy.

