Investice, která se vyplatila. Hughes zlomil rekordy Wild a poslal tým dál

1. května 12:00

David Zlomek

Když Bill Guerin odpálil přestupovou bombu a přivedl Quinna Hughese z Vancouveru, mnozí kroutili hlavou nad cenou, kterou Minnesota zaplatila. Tři talentovaní mladíci a první volba v draftu? To byla sázka na všechno, která se buď zapíše do dějin jako geniální tah, nebo jako totální fiasko.

Čtvrteční noc ale všem pochybovačům definitivně zavřela ústa. Hughes si z rozhodujícího šestého zápasu proti Dallasu udělal soukromou exhibici a dvěma góly a jednou asistencí dotlačil Wild k výhře 5:2 a postupu do druhého kola. Šestadvacetiletý obránce byl tím hlavním rozdílovým faktorem, který Stars nedokázali vymazat. Od úvodního švihu v šesté minutě až po vítězný gól v polovině třetí třetiny ovládal led s elegancí a klidem, který v Minnesotě dlouho chyběl.

Hughesův vliv na celou sérii byl tak velký, že hned několikrát přepsal klubovou historii Wild. S osmi body v šesti zápasech stanovil nový rekord organizace pro nejproduktivnějšího obránce v jedné play-off sérii a stal se vůbec prvním bekem v dějinách klubu, který vstřelil gól zajišťující postup. Zatímco ofenzivní esa Dallasu jako Jason Robertson, Mikko Rantanen nebo Matt Duchene při hře pět na pět v klíčových momentech úplně vyhasla a dohromady vyprodukovala jen dvě střely, Hughes byl všudypřítomný.

Guerin tehdy prohlásil, že taková příležitost se neodmítá bez ohledu na cenu, a Hughes mu to nyní vrací i s úroky. I když mu záda skvěle kryl mladý gólman Jesper Wallstedt a bratři Folignové dělali svou černou práci, byl to právě muž s číslem 43, kdo z Minnesoty udělal tým, se kterým se musí počítat.

Teď se hokejový svět může těšit na absolutní lahůdku. Ve druhém kole se totiž Hughes postaví tváří v tvář Caleu Makarovi z Colorada. Půjde o vzácný souboj dvou posledních držitelů trofeje pro nejlepšího obránce, což NHL zažila naposledy před devatenácti lety v bitvě Nicklase Lidströma se Scottem Niedermayerem.

Aktuálně z nhl.cz

Crosby stojí o Malkina u Tučňáků. Zájem má i ruský veterán, hotovo ale zdaleka není

1. května 18:00

Gentlemani na ledě: Poslední trofej pro Kopitara, nebo triumf dravého mládí?

1. května 14:00

Další zklamání. McDavid ale překvapený nebyl: Celou sezonu jsme čistý průměr

1. května 10:00

Wild po jedenácti letech slaví postup do druhého kola! Ducks ukončili sezónu Oilers

1. května 7:00

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

