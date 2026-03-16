Investice, která se vyplatila. Hughes zlomil rekordy Wild a poslal tým dál

1. května 12:00David Zlomek
Když Bill Guerin odpálil přestupovou bombu a přivedl Quinna Hughese z Vancouveru, mnozí kroutili hlavou nad cenou, kterou Minnesota zaplatila. Tři talentovaní mladíci a první volba v draftu? To byla sázka na všechno, která se buď zapíše do dějin jako geniální tah, nebo jako totální fiasko.
Čtvrteční noc ale všem pochybovačům definitivně zavřela ústa. Hughes si z rozhodujícího šestého zápasu proti Dallasu udělal soukromou exhibici a dvěma góly a jednou asistencí dotlačil Wild k výhře 5:2 a postupu do druhého kola. Šestadvacetiletý obránce byl tím hlavním rozdílovým faktorem, který Stars nedokázali vymazat. Od úvodního švihu v šesté minutě až po vítězný gól v polovině třetí třetiny ovládal led s elegancí a klidem, který v Minnesotě dlouho chyběl.
Hughesův vliv na celou sérii byl tak velký, že hned několikrát přepsal klubovou historii Wild. S osmi body v šesti zápasech stanovil nový rekord organizace pro nejproduktivnějšího obránce v jedné play-off sérii a stal se vůbec prvním bekem v dějinách klubu, který vstřelil gól zajišťující postup. Zatímco ofenzivní esa Dallasu jako Jason Robertson, Mikko Rantanen nebo Matt Duchene při hře pět na pět v klíčových momentech úplně vyhasla a dohromady vyprodukovala jen dvě střely, Hughes byl všudypřítomný.
Guerin tehdy prohlásil, že taková příležitost se neodmítá bez ohledu na cenu, a Hughes mu to nyní vrací i s úroky. I když mu záda skvěle kryl mladý gólman Jesper Wallstedt a bratři Folignové dělali svou černou práci, byl to právě muž s číslem 43, kdo z Minnesoty udělal tým, se kterým se musí počítat.
Teď se hokejový svět může těšit na absolutní lahůdku. Ve druhém kole se totiž Hughes postaví tváří v tvář Caleu Makarovi z Colorada. Půjde o vzácný souboj dvou posledních držitelů trofeje pro nejlepšího obránce, což NHL zažila naposledy před devatenácti lety v bitvě Nicklase Lidströma se Scottem Niedermayerem.