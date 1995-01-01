Instantní kultura do šatny. Tampa věří, že Perry je chybějícím X-faktorem

14. března 10:00David Zlomek
Julien BriseBois, generální manažer Tampy Bay Lightning, je známý svým soustředěním se na hráče se smlouvou i pro další sezony. Přesto během letošní uzávěrky přestupů porušil své vlastní nepsané pravidlo. Poslal do Los Angeles volbu ve druhém kole draftu za hráče, kterému v létě končí kontrakt a táhne mu na 41 let. Proč? „Existuje jen jeden Corey Perry,“ vysvětlil BriseBois stroze novinářům.
Na první pohled je Perry nepravděpodobným kandidátem na tak vysokou poptávku. Je druhým nejstarším hráčem v lize a podle dat NHL Edge patří k nejpomalejším hráčům vůbec. Ve statistikách maximální rychlosti nebo zrychlení se krčí hluboko pod ligovým průměrem. Přesto je to právě on, kdo v pěti z posledních šesti sezón hrál finále Stanley Cupu.
Co dělá z Perryho tak cenné zboží, když ho na ledě předbruslí i průměrný junior? Podle členů vedení klubů, kterými prošel, přináší Perry do týmu takzvanou „instantní kulturu“. Je to hráč, který okamžitě zvýší nároky v šatně, drží spoluhráče na uzdě a na střídačce funguje jako nakopávač.
„Nemyslím si, že je náhoda, že byl pětkrát ve finále za šest let. To se prostě nestává jen tak. On ty jízdy nahání,“ říká trenér Lightning Jon Cooper. Perryho přínos není jen v kabině. Stále zůstává neuvěřitelně efektivní v předbrankovém prostoru.
Pro Perryho bylo rozhodování o návratu do známého prostředí těžké z rodinných důvodů, jeho osmiletý syn Griffin už v Kalifornii začal chodit do školy a hrát baseball. Volání po dalším titulu však bylo silnější. Perry vyhrál Stanley Cup hned ve své druhé sezóně (2007 s Anaheimem), od té doby ale zažil pět hořkých porážek ve finále. „Když prohrajete pět z posledních šesti finále, ten hlad ve vás prostě pořád je,“ přiznává veterán.
Jeho vášeň pro hru je pověstná. Když se jeho sobotní let do Toronta zpozdil a on dorazil do týmového hotelu hned potrejdu až v šest ráno, odmítl nabídku trenérů, aby zápas vynechal. Večer pak v první třetině skóroval a pomohl k výhře 5:2 nad Maple Leafs.
Podle BriseBoise to není o dovednostech, ale o nastavení mysli: „Corey miluje hokej víc než kdokoli jiný. Miluje ty těžké věci, miluje se pošťuchovat se soupeři. To je to, co ho v tomto věku odděluje od ostatních.“ S 237 odehranými zápasy v play-off je čtvrtý v historických tabulkách NHL a letos na jaře má jedinečnou šanci posunout se ještě výš. Tampa, která většinu sezony vládne Atlantické divizi, věří, že právě on je oním pověstným „X-faktorem“, který promění velmi dobrý kádr v ten mistrovský.