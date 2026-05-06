Informační chaos v New Jersey. Požádal tedy Šimon Nemec o výměnu, nebo ne?

22. května 10:00David Zlomek
Kolem budoucnosti slovenského obránce Šimona Nemce panuje na hokejovém trhu pořádný zmatek. Dvaadvacetiletý zadák, kterého si New Jersey Devils vybrali v roce 2022 jako celkovou dvojku draftu, se už zhruba rok objevuje v nejrůznějších přestupových spekulacích.
Ty nejnovější ale nabraly na obrátkách poté, co novináři Šimon Čop a Štefan Bufan ze slovenského Denníku N přišli se zprávou, že Nemec oficiálně požádal vedení klubu o výměnu. Důvodem mělo být to, že ho nový generální manažer Sunny Mehta dosud vůbec nekontaktoval ohledně prodloužení smlouvy, jelikož se ze slovenského talentu stává chráněný volný hráč.
Tato výbušná informace však v zámoří okamžitě narazila na odpor. Reportér James Nichols z webu New Jersey Hockey Now kontroval tvrzením, že zpráva je částečně lživá a neopodstatněná. Podle jeho zdrojů už totiž Mehta s Nemcem ohledně nového kontraktu komunikoval. Podobně se vyjádřil i slovenský novinář Tomáš Prokop z Denníku Šport, který zprávu o žádosti o výměnu popřel a dodal, že o tom, zda Mehta předloží Nemcovi novou dohodu, zatím neexistují žádné nové informace.
Celá situace nápadně připomíná loňské léto, kdy se kolem talentovaného obránce vyrojily podobné zvěsti. Sám Nemec tehdy vše vysvětlil špatným překladem a zdůraznil, že organizaci rozhodně opustit nehodlá. Tomu odpovídá i tón jeho posezonních rozhovorů, které proběhly teprve před několika týdny.
Když padla otázka na jeho blížící se status volného hráče, odpověděl naprosto bez váhání: „Moc rád bych tady podepsal.“ Pokud tedy od nedávného nástupu nového manažera nedošlo k nějakému dramatickému zvratu, zdá se, že Nemec chce svou budoucnost i nadále spojit s Devils.
To ovšem nutně neznamená, že slovenský bek v létě dres skutečně nezmění. Není žádným tajemstvím, že New Jersey zoufale hledá posilu do elitní šestky útočníků, ideálně na pravé křídlo. A právě Nemec představuje ten nejcennější obchodní artikl, který mají momentálně v arzenálu. Během uplynulé seoóny, kdy dostal kvůli dlouhodobému zranění Lukea Hughese mnohem více prostoru, odehrál 68 zápasů s parádním průměrným časem 19:40 na ledě. Připsal si velmi solidních 26 bodů za 11 gólů a 15 asistencí.
I když se Nemec asi nikdy nestane obráncem, který by trhal rekordy v produktivitě, spolehliví praváci do elitní čtyřky jsou v NHL extrémně žádaným zbožím. Pokud by ho tedy Devils nabídli trhu, fronta zájemců by byla dlouhá.