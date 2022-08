Ikony podepsány, teď Pasta. Jednání probíhají, říká GM

V Bostonu mají teď pořádně napilno. Během několika hodin dotáhli Bruins podpisy Bergerona, Krejčího a Zachy. Mohlo by se zdát, že by si vedení organizace mohlo dát nohy na stůl a pořádně si odfrknout. Opak je ale pravdou. Největší práce teprve začíná, prodloužit se totiž musí David Pastrňák.

Česká superhvězda vstupuje do posledního ročníku své smlouvy, tudíž už se začíná nahlas mluvit o nové. A i přes to, že po sezoně vyplavaly na povrch spekulace o neshodách mezi Pastrňákem a generálním manažerem Donem Sweeneym, to vypadá, že setrvání v Bostonu je nejreálnější variantou.

„Jak jsme na tom? Jednání probíhají, asi tak bych to popsal,“ řekl Sweeney. „David je pořád v Evropě, takže v plánu je počkat, až se vrátí, a pak se o tom pořádně pobavit. Znáte mě až moc dobře na to, abyste nevěděli, že moc bližšího vám neřeknu. Můžu ale říct, že s jeho agentem jsme v pravidelném kontaktu.

Mohlo by se zdát, že je času je spousta, ale zdání klame. Pokud se Bostonu nepodaří přesvědčit Pastrňáka nějak rychle, klidně se může stát, že tým opustí nebo že se jednání potáhnou dlouhé měsíce.

Obě varianty mají fanoušci NHL v živé paměti. Co se první varianty týče, stačí si vzpomenout na Johnnyho Gaudreaua či Ondřeje Paláta, představitelem druhé varianty je pak Filip Forsberg. Ten sice v Nashvillu nakonec podepsal, ale byla to pořádná fuška a reálně hrozilo, že si vyzkouší trh jakbysmet.

„Do sezony sice půjde bez nové smlouvy, ale tak to prostě chodí,“ pokrčil Sweeney rameny. „Každý máme svoje páky, jednáme o tom. Nevidím problém v tom, že by vstoupil do sezony bez nové smlouvy.“

Pastrňák rozhodně nevypadá jako typ hráče, který se bude hádat o každý dolar. Ale v hlavě určitě má, že už teď patří k těm nejméně finančně doceněným hráčem v lize. Momentálně bere 6,66 milionů dolarů, což je srovnatelné například se smlouvami, které letos vypršely Forsbergovi (6 milionů dolarů) a Gaudreauovi (6,75 milionů dolarů).

Pastrňák si tak klidně může říct o nejdelší možnou délku smlouvy a klidně jít k deseti milionům ročně. Jak se s tím Bruins popasují?

