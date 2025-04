Ignoruje vlastního agenta. Boeser už s Canucks nepočítá

Brock Boeser ví, že pohádka ve Vancouveru končí. Ačkoliv oficiálně ještě není volným hráčem, jasno má už teď – prodloužení smlouvy se podle něj konat nebude. "Upřímně? Vypadá to bledě," přiznal v rozhovoru pro Sportsnet. „Je to na houby. Fakt mě to štve. Ale teď chci hlavně hrát dobrý hokej. Všechno ostatní budu řešit až potom. Tohle byla sezona jako na horské dráze.“

Boeserovi končí tříletý kontrakt na necelých 20 milionů dolarů. Už v únoru si postěžoval, že se o nové smlouvě vůbec nemluví. Přestože o něj byl zájem na trade deadline, generální manažer Patrik Allvin odmítl všechny nabídky – podle něj byly pod cenou.

Canucks si Boesera radši nechali pro finiš sezony, v naději na play-off. Jenže tahle naděje oficiálně zhasla ve středu večer, kdy tým přišel o i poslední matematickou šanci na postup. Zbyly čtyři zápasy – a prázdnota.

Co se týče vyjednávání, Boeser teď dokonce ignoruje vlastního agenta. „S Hankem se teď nebavím,“ řekl. „Chci se soustředit jen na hokej. Mám pocit, že teď hraju mnohem líp, a nechci, aby mě to rušilo. Naučil jsem se, že jakmile přijde stres nebo řeči okolo, podepíše se to na hře. Letos těch rušivých vlivů bylo až moc.“

Vancouver navíc zažil sezonu plnou vnitřních dramat a zranění. Nechvalně známý byl hlavně veřejný konflikt mezi Eliasem Petterssonem a J.T. Millerem, který nakonec skončil odchodem Millera do Rangers. Tým, který ještě loni ovládl Pacifickou divizi a dotáhl to do sedmého zápasu druhého kola, letos jen paběrkuje.

A Boeser? Ten bude v létě jedním z nejžádanějších jmen na trhu. Osmadvacetiletý útočník má v NHL odehráno přes 550 zápasů a nasbíral už 433 bodů. Čtyřikrát pokořil hranici 25 branek, loni se dostal až na 40. Takové statistiky zaručují, že na dveře budou klepat zájemci z celého trhu.

