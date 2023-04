Hyman zachránil Oilers! Nejdůležitější gól v životě, ulevil si

Série mezi Edmontonem a Los Angeles patří rozhodně mezi ty nejzábavnější. Spousta gólů, napínavé zápasy a rozhodnutí až v prodloužení. Stejně jako dnes v noci, kdy Oilers dokázali srovnat sérii díky gólu Zacha Hymana.

Když se Zach Hyman prosadil v prodloužení v čase 10:39, dokončil dokonalý obrat. Jeho Edmonton totiž prohrával už o tři góly, autor branky tedy dost možná zachránil celou sezonu. Pokud by totiž Kings dotáhli utkání do vítězného konce, měli by vedení v sérii 3:1.

„V play off máte samozřejmě krátkou dobu na to, abyste se prosadili, jinak v něm dlouho nevydržíte,“ řekl Hyman. „V hokeji neskórujete každý zápas, ale musíte prostě pořád střílet, pořád to tahat na bránu, pořád se snažit, co to jde.“

Hymanova rychlá střela z levého kruhu byla jeho prvním gólem v tomto play off.

„Byla to skvělá přihrávka do brejku,“ pochválil Hyman obránce Boucharda. „Chtěl jsem puk, nakonec se z toho vyklubala parádní šance na gól. Podařilo se mi dostatečně zvednout puk, což rozhodlo zápas. Je to asi nejdůležitější gól v mé kariéře.“

Po první třetině byli Oilers zralí na ručník. Kings šli do kabin s náskokem 3:0. Druhá třetina se ale nesla v úplně opačném duchu a borci z Edmontonu dokázali stav srovnat. Když se zdálo, že by mohl přijít dokonalý obrat, zasadil kudlu do zad Matt Roy.

„Momentum se přelévalo z jedné strany na druhou,“ podotkl Hyman. „Myslím, že to, co se stalo dnes, je prostě play off hokej. Oni vedou 3:0 a my pak vyrovnáme, pak zas dali gól oni. Některé věci nemůžete ovlivnit.“

Tři minuty před koncem ale srovnal Evander Kane a v prodloužení Hyman rozhodl. Oilers tak utekli hrobníkovi z lopaty, nicméně dva zápasy v Kalifornii byly dostatečným varováním.

„Jsme velmi, velmi odolný tým a nikdy se nevzdáme, ať se děje cokoli,“ burcuje před pátou bitvou Leon Draisaitl. „Jsem na kluky opravdu hrdý, ale jsou to zatím jen dvě výhry. Potřebujeme čtyři.“

