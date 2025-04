Hvězdy zhasly! Rangers mají po sezoně a ví, že za všechno si můžou sami

Když loni končili základní část NHL s nejvyšším bodovým ziskem a došli do finále konference, vše nasvědčovalo tomu, že letos budou znovu patřit mezi favority na Stanley Cup. Jenže realita bývá krutá – a v této sezoně je pro Rangers bolestivější než kdy jindy. Po sobotním debaklu 3:7 s Carolinou Hurricanes přišlo definitivní sbohem jakékoli naději na play-off.

Newyorčané se tak stali teprve čtvrtým týmem v dějinách NHL, který nedokázal navázat na sezonu, ve které ovládl Prezidentskou trofej. Do této nelichotivé skupiny se dříve zařadili také Rangers z roku 1993, Buffalo Sabres (2008) a Boston Bruins (2015).

Z loňských 114 bodů je letos mizerných 81. A to ještě zbývají dva zápasy, které už jsou úplně bez významu.

„Nemůžete jen tak přijít a čekat, že se vše bude opakovat. Loni jsme si to zasloužili. Letos? Ani náhodou,“ shrnul to upřímně útočník Vincent Trocheck.

Na otázku, co vlastně tým teď ještě žene dopředu, odpověděl prostě: „Čest.“

Kouč Peter Laviolette se s tím také nepáral: „Je to zklamání pro všechny. Nikdo si to takhle nepředstavoval. Měli jsme posledních 20 zápasů na to, abychom to zvrátili. Nepovedlo se. Je to naše chyba. Měli jsme být lepší.“

Rangers začali sezonu nadějně (bilance 12–4–1), ale pak se zlomili. Z následujících 19 zápasů prohráli hned patnáct. V zoufalé snaze zvrátit nepříznivý vývoj se klub zbavil kapitána Jacoba Trouby a přivedl z Vancouveru J.T. Millera. Nepomohlo.

Fanoušci doufají, že se zopakuje historie – naposledy, když Rangers po Prezidentské trofeji nepostoupili do play-off, vyhráli rok poté Stanley Cup.

Jenže tato sezóna byla spíš agónií než dramatem. Tým víceméně rezignoval už v listopadu a poslední týdny připomínaly spíš čekání na smrt než boj o přežití. Oslabení morálky začalo možná už v létě – tichá válka mezi vedením klubu a tehdejším kapitánem Troubou, jehož jméno kolovalo ve spekulacích o výměně, rozložila atmosféru v kabině. A když se z něj nakonec stal obětní beránek, nebylo už návratu.

Tragické výkony opor, rozpad systému a minimální nasazení udělaly z Rangers karikaturu týmu. „Je to prostě na nic,“ posteskl si Mika Zibanejad. „Tahle prohra není to hlavní, bude trvat, než si to celé srovnáme v hlavě.“

Během zápasu proti Hurricanes panovala na střídačce až mrazivá tichost. Komentátorka ESPN Leah Hextall to popsala jako „kostelní klid“. Laviolette prý za celý zápas neřekl víc než dvě věty.

Po první třetině bylo prakticky hotovo – skóre 0:3 a naprostý kolaps obrany. Carolina byla v laufu, zatímco Rangers působili jako parta, co právě vylezla z autobusu. Snaha o návrat přišla pozdě. J.T. Miller skóroval v přesilovce, Adam Fox přidal desátý gól v sezoně, ale další šance – darovaná po neúspěšném challenge Caroliny – zůstala nevyužita. „Ani dneska jsme nedělali věci správně. Dostali jsme tři góly úplně zblízka. To prostě nejde,“ řekl po zápase Laviolette. „Myslím si, že tenhle tým má na to vyhrávat, ale to je teď jedno. Nejsme v play-off a to je realita.“

