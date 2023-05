Hvězdy Jets si nejsou jisté svou budoucností!

Sezona už sice Tryskáčům skončila, ale v celém týmu nadále vládne nejistota. Hráči si jsou nejistí koncepcí klubu a vážně uvažují o tom, jestli zde vůbec prodlouží své kontrakty. Poslední rok smlouvy mají před sebou Wheeler, Scheifele nebo Hellebuyck.

Pro Tryskáče nastane velmi zajímavé období. Tým se musí rozhodnout, jakým směrem se vydá. Už nyní Winnipeg balancoval na hraně play-off a podle očekávání jasně padl v prvním kole. Samotné hvězdy týmu nevědí, co vedení zamýšlí a jakým směrem se hodlá vydat. Prakticky celé jádro týmu vchází do posledních let svých velkých kontraktů a čeká je rozhodování o budoucnosti.

Možnou změnu už naznačila i dlouholetá brankářská jednička Winnipegu.

„Mým hlavním cílem je vyhrát Stanley Cup a začíná mi docházet čas, cítím to,“ řekl Hellebuyck. „Wheels o tom neustále mluví. Musíte být na lovu každý rok. Musíte ze svých let vytěžit maximum. Využiji toho co nejvíce, ať je moje situace jakákoli. Vydám ze sebe všechno, co můžu na jiném místě nebo v týmu, který nyní mám.“

„Nevím, jak bude vypadat budoucnost tohoto týmu. Abych byl upřímný, nevím, jaké jsou jejich plány, a nevím, jestli jsem jejich součástí. Nejsem si jistý, co si myslí. Pokud jde o mě, dám do toho všechno, ať jsem kdekoli. Pokud se rozhodnou mě přesunout, je to jejich rozhodnutí. Pokud se rozhodnou zkusit si promluvit, tak zatím nevím, co bych odpověděl. Čas je na mé straně. Mám celé léto. Nikam nespěchám.“

Zklamaný je i Blake Wheeler, který už je ve velmi pokročilém hokejovém věku a baží po stříbrném grálu.

„Kdyby se nestal rok 2018, nepodepisoval bych zde znovu. Jediný důvod, proč jsem to udělal, je, že jsem věřil, že máme šanci vyhrát,“ řekl Wheeler. „Myslel jsem si, že v roce 2018, kdy jsme se dostali do finálové čtyřky, jsme byli nejlepší tým. Byla to příležitost, kterou jsme nechali uniknout. Zasvětil jsem svou kariéru tomuto místu, protože jsem věřil, že jsme měli na to, abychom vyhráli. Z tohoto hlediska ano, je zklamáním vědět, že se to nenaplnilo.“

Mark Scheifele se nechal slyšet, že na rozhodování o jeho budoucnosti v Jets je ještě příliš brzy a celou situaci tak nadále nechává otevřenou.

Uvidíme, jak celá situace ve Winnipegu nakonec dopadne. Pokud se tým ovšem rozhodne jít do přestavby, tak současné hvězdy pravděpodobně půjdou o dům dál, kde si budou moci zahrát o Stanley Cup.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+