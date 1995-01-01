Hvězdný tandem na obzoru. Shanahan a Bergevin mají převzít otěže v Nashvillu!

27. února 10:00David Zlomek
V Nashvillu se schyluje k velkým věcem. Zatímco fanoušci Predators sledují napínavý souboj o divokou kartu, v zákulisí se roztáčí kolotoč, který by mohl od základů změnit tvář vedení klubu. Podle několika zdrojů portálu RG.org totiž začíná nabírat reálné obrysy plán, podle kterého by do čela hokejových operací nastoupil hvězdný tandem: Brendan Shanahan a Marc Bergevin.
Scénář, o kterém se v hokejových kuloárech mluví čím dál hlasitěji, počítá s tím, že by Shanahan, bývalý šéf Toronta, obsadil post prezidenta hokejových operací. Funkci generálního manažera by pak převzal Marc Bergevin, který si udělal jméno jako dlouholetý vládce Montrealu a momentálně působí jako asistent GM v Buffalu.
Současný generální manažer Barry Trotz přitom už začátkem února oznámil, že ve své funkci končí. Legendární trenér, který v Nashvillu kdysi začínal, se hodlá přesunout do poradní role, jakmile klub najde jeho nástupce. Majitel Predators Bill Haslam neskrývá ambice a rád by měl nové vedení pod střechou ještě před červnovým draftem. „Věříme v to, ale výhodou našeho postupu je, že máme čas udělat to správně a nejsme pod tlakem, že musíme někoho podepsat do dubna,“ nechal se slyšet Haslam.
I když zatím není nic oficiálně podepsáno, zdroje blízké situaci potvrzují, že zájem Nashvillu o oba muže je seriózní. „Není to vytesané do kamene, ale stále častěji slyším, že tohle by se pro Nashville mohlo stát realitou,“ uvedl jeden ze zdrojů pro RG.
Brendan Shanahan, člen hokejové Síně slávy a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, má za sebou bohaté zkušenosti nejen z ledu, ale i z nejvyšších pater vedení NHL a Toronta. Marc Bergevin je zase známý jako manažer, který zanechal stopu hlavně během svého desetiletého působení u Canadiens.
