Hvězdní veteráni část druhá! Nechybí dominantní Pavelski či nestárnoucí Chára

Minule jsme vám představili první várku hokejistů nad 35 let, kteří stále patří mezi nejdůležitější hráče svých týmů. Mezi nimi se kupříkladu objevil Alexandr Ovečkin, Marc-Andre Fleury nebo Patrice Bergeron. Kteří další hokejisté nechávají svými kvalitními výkony zapomenout na věk a stále prokazují nezpochybnitelný um v nejlepší hokejové lize světa?

Mike Smith (brankář, 39 let, Edmonton Oilers)

Mike Smith vystřídal ve své kariéře v NHL už pět klubů. V Edmontonu působí druhou sezonu, přičemž letos si statisticky vede daleko lépe. Momentálně je na téměř 92% úspěšnosti zásahů a v tomto ohledu zatím jasně převyšuje kolegu Mikka Koskinena. Uplynulé dvě sezony se dnes už devětatřicetiletému Smithovi příliš nepovedly. Nyní se však vrací do svých obvyklých čísel. Oilers v něm našli velkou jistotu.

Pekka Rinne (brankář, 38 let, Nashville Predators)

Rodák z finské obce Kempele je už patnáctou sezonu věrný dresu Nashvillu. Místo mezi třemi tyčemi tohoto týmu si poprvé výrazněji osahal v sezoně 2008/2009. Od té doby byl jasnou volbou pro kteréhokoliv trenéra, jenž zrovna Predátory vedl. Je ale zcela pochopitelné, že kvůli věku už dostává méně a méně prostoru. Rozhodně ale nemůžeme říct, že by byl v současné chvíli týmovou dvojkou. Se svým krajanem Sarosem se pravidelně střídá. Pekka Rinne se navíc stále může pyšnit celkem slušnou úspěšností okolo 90 %.

Zdeno Chára (obránce, 44 let, Washington Capitals)

Chybět nemůže ani nejstarší muž celé soutěže. Obrovitý slovenský obránce Zdeno Chára se rozhodl, že i ve čtyřiačtyřiceti letech bude pokračovat v kariéře. A udělal dobře. Chára vyměnil bostonský dres za ten washingtonský a i v novém působišti si našel své místo. Herní vytížení neztratil, statistiky má slušné, navíc vítězný duch v něm stále převládá. Vysoký zadák zamířil do hlavního města USA s touhou dobýt ještě jednou Stanley Cup. Povede se mu to?

Duncan Keith (obránce, 37 let, Chicago Blackhawks)

Duncan Keith se už dávno stal symbolem Chicaga Blackhawks. Celou svou kariéru prožil právě v tomto týmu, se kterým vybojoval hned tři Stanley Cupy. Je neodmyslitelnou stálicí zadních řad Jestřábů, přestože v létě oslaví už osmatřicet let. Jeremy Colliton mu pravidelně dopřává mnoho času na ledě. Letos na něm Keith tráví bezmála 24 minut za utkání.

Brent Burns (obránce, 36 let, San Jose Sharks)

Ofenzivně laděný zadák s mohutným plnovousem se už také řadí mezi veterány, i když na ledě to znát rozhodně není. V březnu oslavil šestatřicáté narozeniny, stále však patří mezi tahouny Žraloků. Brentu Burnsovi to nejvíce sedlo až po třicítce. Za zmínku stojí především předminulá sezona. Ta byla v jeho podání opravdu fenomenální. Kanadský obránce v ní nasbíral ve sto dvou zápasech fantastických 99 bodů. Nyní jeho produkce sice už není tak ohromující, ovšem pro San Jose je stále tím nepostradatelným. Letos se už stačil přehoupnout přes metu dvaceti bodů, což je pro obránce prostě skvělá vizitka.

Shea Weber (obránce, 35 let, Montreal Canadiens)

Už v mládí proslul Shea Weber opravdu tvrdou střelou, kterou dráždí brankáře napříč generacemi dodnes. Velkou část své kariéry prožil Weber v Nashvillu, kde dělal hned šest let kapitána. Stejnou funkci zastává i po svém příchodu do Montrealu, kterému měl výrazně pomoct v boji o co nejvyšší příčky. Týmové úspěchy sice Weber v Canadiens nemá, avšak kanadský obránce stále patří mezi jedničky ve svém oboru. Je využíván velmi často a zároveň se v produktivitě obránců Montrealu pohybuje za Jeffem Petrym na druhé příčce.

Joe Pavelski (útočník, 36 let, Dallas Stars)

Fantastickou sezonu prožívá Joe Pavelski, který sice v loňské základní části na svá bodově velice plodná léta v San Jose nenavazoval, ale v pozdějším play-off se stal jedním z hlavních strůjců postupu Dallasu do finále Stanley Cupu. Góly a asistence mu přibývají i letos. Táhne nepříliš nebezpečnou ofenzívu Hvězd a zároveň suverénně vládne týmové produktivitě. Zanedlouho mu bude už sedmatřicet let, svůj bodový apetit ale zatím rozhodně neztrácí.

Jason Spezza (útočník, 37 let, Toronto Maple Leafs)

Mnoho lidí už Jasonu Spezzovi nevěřilo, on se však dokázal usadit v sestavě Toronta a skvělou prací v třetí či čtvrté lajně mu pomáhá k dobytí vysněného úspěchu. Sedmatřicetiletý Kanaďan je na sedmém místě týmové produktivity, což je vzhledem k jeho nepříliš vysokému času na ledě velmi dobrá vizitka.

Travis Zajac (útočník, 35 let, New Jersey Devils)

Forvard Travis Zajac je dalším z veteránů, kteří jsou po celou svou zámořskou kariéru oddáni jednomu dresu. Už patnáctou sezonu válí u Ďáblů z New Jersey, přičemž letos šel ve svých pětatřiceti letech herně nahoru. Jeho dosavadních 15 kanadských bodů podtržených kladnou bilancí ve statistice +/- dokazuje, že v něm New Jersey má velkou oporu. Z pozice asistenta kapitána kočíruje své mladší spoluhráče, navíc se neštítí ani černé práce. Naposledy se nad 50 kanadských bodů za sezonu dostal v ročníku 2009/2010. Fanoušci Devils si ale moc dobře uvědomují, že přednosti rodáka z Winnipegu vynikají v něčem jiném.

Jeff Carter (útočník, 36 let, Los Angeles Kings)

1. ledna oslavil své šestatřicáté narozeniny. Kariéru v NHL začínal ve Philadelphii, ale po šesti letech v Pensylvánii zamířil do Columbusu. V kádru Blue Jackets strávil necelou sezonu a následně se přemístil do Los Angeles. Hned v prvním roce v mužstvu Králů se mu podařilo dobýt Stanley Cup, na což navázal i o dva roky později. Play-off se mu tehdy vydařilo opravdu parádně, nasbíral v něm téměř bod na zápas. Jeff Carter, Jonathan Quick, Drew Doughty, Dustin Brown a samozřejmě i Anže Kopitar patří už několik sezon mezi stěžejní pilíře Los Angeles. Carter nyní hraje na centru druhé či třetí formace.

Do výčtu dvaceti veteránů se nevešli hráči jako Corey Perry, Ryan Getzlaf, Joe Thornton, Zach Parise, Patrick Marleau, Jonathan Quick, Carl Söderberg, Eric Staal, Brian Elliott, Ryan Miller, Thomas Greiss nebo Blake Comeau. I oni nás, stejně jako všichni již zmínění, stále baví svým hokejovým umem. Snad jim chuť do hokeje ještě pár let vydrží.

