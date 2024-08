Hvězdní beci zůstali na ocet! Angažmá hledá třeba Klingberg s DeAngelem

Začátek srpna, borci z NHL jsou v plné přípravě a nemohou se dočkat tréninkového kempu. Jsou ale i tací, kteří na smlouvu stále čekají. Přitom se jedná o zavedená jména, která mají v lize odehrané stovky zápasů.

Nejzářivějším jménem je pravděpodobně John Klingberg. Je to právě on, který za Maple Leafs hrál průměrně 20 a půl minuty, dokud mu neodešly kyčle. Pravého zadáka s velkou chutí do ofenzivy zranění natolik brzdilo, že je otázkou, zda operace a usilovná rehabilitace mohou vzkřísit jeho kariéru.

Hráč ani týmy s podpisem smlouvy nespěchají, ale směrem do kempu by Klingberg mohl po úplném uzdravení získat zkoušku nebo krátkodobou smlouvu. Je mu navíc teprve 31 let.

Ve víceméně stejné situaci je Tyson Barrie. Veterán s 809 zápasy za pasem upadl v Nashvillu v nemilost do té míry, že měl řadu zápasů na tribuně a nemohl být vyměněn kvůli vysokému platu.

Při jednoroční smlouvě s nízkými náklady a s možností prokázat se by však motivovaný Barrie – všemi spoluhráči milovaný – měl být schopen pomoci třetímu páru a druhé přesilovkové jednotce týmu.

Stejně jako Tony DeAngelo. Rozporuplný borec byl vyplacen ze smlouvy, sledoval, jak se jeho roční plat snižuje, a nyní hledá svůj pátý tým během pěti sezon.

Jistě, někteří kupci se jeho přítomnosti v kabině obávají, ale DeAngelo může dostat solidní minuty, je stále jedním z mladších obránců na trhu a přináší ofenzivní potenciál.

V 371 zápasech nasbíral 210 bodů. Tím se může pochlubit jen málokterý obránce. Nicméně jeho pověst a role v kabině je strašákem. Spekulovalo se o KHL, to měl ale on sám popřít.

A nakonec Oliver Kylington. Bývalý hráč Calgary, který však v červnu opustil tým, si prý dělá zálusk na dvouletou smlouvu s mírným platovým polepšením z minulých 2,5 milionu.

Kylington by mohl vylepšit obranu několika klubů, zejména pokud se mu podaří znovu nabrat formu z ročníku 2020/21, kdy získal 31 bodů. To, že Švéd více než měsíc po vstupu na volný trh stále zůstává bez smlouvy, však naznačuje, že možná bude muset snížit svou požadovanou cenu a/nebo se spokojit s jednoletou smlouvou.

