Hvězdné války už i ve dvacítce! Bedard a Mičkov míří do Edmontonu

Juniorský šampionát většinou bývá pódiem pro hráče, kteří už draftem NHL prošli. Ale letos bude obrovská pozornost upřena na dvě naděje pro draft až v roce 2023 – Connora Bedarda a Matveje Mičkova!

Oba dva se totiž dostali do finálních nominací Kanady, respektive Ruska, které výpravy zveřejnily zkraje tohoto týdne.

Budou si tak moci zopakovat vzájemný střet po osmi měsících. Poprvé ve svých kariérách se potkali v jarním finále šampionátu osmnáctek, kdy slavili zlaté vítězství Kanaďané. Velcí rivalové na sebe teď mohou narazit až v play off, a s ohledem na sílu jejich kádrů to zřejmě nebude ve čtvrtfinále.

Bedard je přece jenom asi větším favoritem na pozici jedničky draftu 2023, snad díky své všestrannosti (a možná trochu i národnosti). Z Mičkova zase bude ryzí střelec světového superformátu.

A protože Kanaďan se narodil až v roce 2005, zatímco jeho ruský protějšek oslavil sedmnáctiny „už“ minulý týden, budou teď v Edmontonu a Red Deeru všichni mluvit hlavně o domácím klenotu.

Vždyť Connor Bedard doplní hvězdný – a pěkně krátký – seznam hráčů, kteří javorové listy reprezentovali na mistrovství světa dvacítek už v šestnácti letech. Před ním to zvládli jenom Wayne Gretzky, Eric Lindros, Jason Spezza, Jay Bouwmeester, Sidney Crosby a Connor McDavid!

Connor Bedard is set to join a pretty exclusive list.



Letos sbírá Bedard ve Western Hockey League bod na zápas (14+10), Mičkov už má na kontě třináct startů za áčko Petrohradu (2+3) a dalších jedenáct v juniorské MHL (17+11). Za pár let? Pokud se naplní předpoklady, tihle dva nahradí Crosbyho s Ovečkinem.

Zužováním kanadské sestavy prošel i další hvězdný centr Shane Wright, jenž by měl být jedničkou příštího draftu. Mladický vítr tak sfoukl třeba šanci Hendrixe Lapierra. Že jsi už šestkrát naskočil do NHL? Nestačí. Nemáme pro tebe místo, ti další jsou ještě lepší. To je dost krutý osud...

Víc debat ale přece jenom rozvířila závěrečná sestava nového trenéra ruského výběru Sergeje Zubova. Nejde ani tak o Ivana Mirošničenka, jenž údajně není v nejlepší fyzické kondici. Ještě má dvě šance.

Poprvé po patnácti letech však nenasadí sborná ani jednoho hráče ze zámoří. Celý kádr složí z hráčů působících v domácích soutěžích!

„Sledovali jsme Jana Kuzněcova a Daniila Čajku, ale došli jsme k závěru, že hráči, kteří trénují s námi v Rusku, jsou silnější do defenzivy. Vybrali jsme nejlepší hráče,“ stojí si Zubov za tím, proč oželí dva zkušence z loňského mistrovství. A kromě nich taky velmi produktivní Daniila Guščina s Matvejem Petrovem.

Ještě jedna perlička: Sborná přiveze na turnaj 24 hráčů s levým držením hokejky a jen jediného praváka – brankáře Jaroslava Askarova.

Konečná nominace Kanady

Brankáři (3):

Brett Brochu (London, OHL), Sebastian Cossa (Edmonton, WHL), Dylan Garand (Kamloops, WHL).

Obránci (8):

Lukas Cormier (Charlottetown, QMJHL), Kaiden Guhle (Edmonton, WHL), Carson Lambos (Winnipeg, WHL), Ryan O’Rourke (Sault Ste. Marie, OHL), Owen Power (University of Michigan, NCAA), Donovan Sebrango (Grand Rapids, AHL), Ronan Seeley, Olen Zellweger (oba Everett, WHL).

Útočníci (14):

Connor Bedard (Regina, WHL), Xavier Bourgault, Mavrik Bourque (oba Shawinigan, QMJHL), Will Cuylle (Windsor, OHL), Elliot Desnoyers (Halifax, QMJHL), Ridley Greig (Brandon, WHL), Dylan Guenther, Jake Neighbours (oba Edmonton, WHL), Kent Johnson (University of Michigan, NCAA), Mason McTavish (Peterborough, OHL), Cole Perfetti (Manitoba, AHL), Justin Sourdif (Vancouver, WHL), Logan Stankoven (Kamloops, WHL), Shane Wright (Kingston, OHL).

Trenéři: Dave Cameron, Michael Dyck, Louis Robitaille a Dennis Williams.

Konečná nominace Ruska

Brankáři (3):

Jaroslav Askarov (Petrohrad), Jegor Guskov (Jaroslavl), Maxim Motorygin (Samara).

Obránci (8):

Šakir Muchamadullin (Ufa), Kirill Kirsanov, Nikita Smirnov, Arsenij Koromyslov (všichni Petrohrad), Jegor Savikov (Spartak Moskva), Vladimir Grudinin (CSKA Moskva), Nikita Novikov (Dynamo Moskva), Kirill Steklov (Podolsk).

Útočníci (14):

Nikita Čibrikov, Marat Chusnutdinov, Matvej Mičkov, Kirill Tankov, Semjon Děmidov, Fjodor Svečkov (všichni Petrohrad), Danila Jurov (Magnitogorsk), Alexandr Pašin (Ufa), Pavel Ťutněv (Jaroslavl), Ivan Didkovskij (Dynamo Moskva), Nikita Guslistov (Čerepovec), Dmitrij Zlodějev, Vasilij Ponomarjov (oba Spartak Moskva), Ivan Zinčenko (Podolsk).

Trenéři: Sergej Zubov, Oleg Brataš, Alexander Titov a Vladimir Filatov.

Foto: iihf.com

