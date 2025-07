Hvězdička Rangers zůstává klidná. Klub věří, že je jeho brankářská budoucnost

V New Yorku zatím žádné panikaření. I když je Dylan Garand technicky stále bez smlouvy, v Rangers panuje klid. „Nemají sebemenší obavy, že by k dohodě nedošlo,“ napsal insider Peter Baugh z The Athletic.

Garand, kterému je čerstvě 23 let, je považovaný za nejlepší brankářský talent v systému Rangers. A i když má před sebou ještě Igora Šesťorkina a veterána Jonathana Quicka, klub i samotný hráč vyhlížejí sezonu 2026/27 jako moment, kdy by mohl definitivně přejít do NHL. „Obě strany v tom vidí cestu,“ uvedl Baugh.

Po dvou ročnících s podprůměrnými čísly se Garand konečně nadechl a v dresu Hartfordu odchytal 39 zápasů s úspěšností zákroků 91,3 % a ukázal, že jeho vývoj jde správným směrem. Už třetí sezonu po sobě odehrál přes 30 duelů v AHL a navíc sbíral starty i v play-off.

Sám Garand zatím oficiálně mlčí, ale klub s ním podle dostupných informací už několik týdnů jedná. Do sezony 2025/26 navíc vstoupí s výhodou, stále bude mít statut hráče, kterého lze bez rizika přesunout do farmářského Hartfordu. Rangers tak mají prostor, aby ho dál vyvíjeli bez toho, že by hrozilo jeho ztracení na waiveru.

Pokud by ale přišly zdravotní potíže u Šesťorkina nebo Quicka, je podle klubového vedení Garand první na řadě. „Zaslouží si ten start v NHL. V poslední sezoně si o něj řekl,“ píše Baugh. Garand navíc chytal i za Kanadu na MS 2025, což jeho pozici jen posílilo.

V klubu se mezitím počítá s tím, že Jonathan Quick půjde do sezony 2026/27 nejvýše jako mentor. Garand tak může v ideálním scénáři zaujmout jeho místo a stát se plnohodnotnou dvojkou vedle Šesťorkina. „Když přidá další dobrou sezónu, pozice záložního brankáře v NHL by měla být jeho,“ zní z klubu.

