Hvězdička Ducks do Detroitu? Klíčem mají být dobré vztahy šéfů

9. srpna 12:00David Zlomek
Letní nuda v NHL? Ne v Anaheimu. Zatímco většina ligy ladí formu na kempy, v kancelářích Ducks se řeší jméno, které by mohlo rozvířit trh – Mason McTavish. Dvaadvacetiletý centr, trojka draftu 2021, má za sebou nováčkovskou smlouvu a čeká na další krok. A spekulace, co s ním, už dávno překročily hranice Kalifornie.
Podle jednoho z ligových funkcionářů, který situaci sleduje zblízka a promluvil pro RG.org, se pozice Anaheimu mírně posunula: „Myslím, že teď je větší šance, že si ho Ducks nechají, ale týmy se ho pořád snaží získat a zjišťují, kam to celé směřuje. Je to pořád takové kroužení kolem.“
Mezi kluby, které McTavishe sledují, patří Montreal Canadiens a Carolina Hurricanes. Nejvytrvalější zájem ale podle stejného zdroje projevuje Detroit Red Wings. „Očividně tam je historie s Patem Verbeekem a Stevem Yzermanem a opravdu si myslím, že Steve vidí v McTavishovi hráče, který by kompletně změnil dynamiku týmu na pozici centra.“
Ta „historie“ má několik kapitol. Yzerman a Verbeek spolu hráli v Detroitu na přelomu tisíciletí. O několik let později spolupracovali v managementu Red Wings, Yzerman jako viceprezident pro hokejové operace, Verbeek jako skaut. Když se Yzerman v roce 2010 stal generálním manažerem Tampy Bay, přivedl Verbeeka s sebou a udělal z něj šéfa profesionálního skautingu, později asistenta GM a ředitele pro hráčský personál. Společně pak pomohli postavit tým, který pravidelně bojoval o Stanley Cup.
McTavish, vybraný jako třetí celkově v draftu 2021, právě dokončil tříletou nováčkovskou smlouvu. Jeho jméno se stalo synonymem pro letní přestupové drby a část hokejové veřejnosti čekala, že na něj přijde nabídka formou offer sheetu.
To se zatím nestalo, přesto McTavish zůstává jménem, které se objevuje v přestupových diskusích. Verbeek ale podle lidí z ligy jasně říká, že jeho cílem je hráče podepsat. Pokud by měl o výměně uvažovat, musel by dostat nabídku, kterou neodmítne. „Pokud nejste připraveni být kreativní a shodit Pata ze židle monstrózní nabídkou, nevidím to. Pravý obránce do top čtyř s potenciálem jedničky by byl začátek. Nemyslím, že Wings pustí Moritze Seidera, takže mluvíme o Axelu Sandinu-Pellikkovi.“
