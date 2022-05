Hvězda za milion! Verhaeghe zničil Capitals dvanácti body

Vítěz základní části to s dobře hrajícím Washingtonem neměl vůbec snadné. Florida prohrávala 1:2 na zápasy, navíc v závěru čtvrtého klání musela dotahovat. Nakonec srovnala zápas a o pár minut později i sérii. Ani v pátém utkání to s Pantery nevypadalo dobře. Pak se ovšem do hry vložil Carter Verhaeghe.

2+3! Taková byla bilance šestadvacetiletého rodáka z kanadského Waterdownu v zápase číslo pět. On byl tím mužem, díky kterému Florida otočila nepříznivé skóre z 0:3 na 5:3. Sluší se zároveň doplnit, že ve všech případech se jednalo o první asistence.

Však také gól na 2:3 v pátém duelu dokumentuje Verhaegheův přínos pro tým. Nejprve se chystal bránit střelu Johna Carlsona, poté si všiml, že elitnímu obránci Capitals přeskočil puk hokejku a následně se po levé straně pustil do sprintu. Natáhl na sebe Martina Fehérváryho, načež brilantně vybídl rozjetého Patrica Hörnqvista.

Verhaeghe těží ze svého dobrého bruslení a poctivé defenzivní hry. Rozhodně není náhoda, že v play-off zapsal už osm plusových bodů ve statistice +/-.

Útočník, který byl v roce 2013 draftován až z dvaaosmdesátého místa, byl první hvězdou utkání i v poslední bitvě série 1. kola. Druhou asistencí přispěl k brance Clauda Girouxe na 2:2. To ale opět nebylo vše. Stejně jako ve čtvrtém zápase rozhodl prodloužení. Floridu tak poslal poprvé od roku 1996 do druhého kola vyřazovací části!

Na jeho spolupráci s Aleksanderem Barkovem a Claudem Girouxem je radost se dívat. Tito tři hokejisté si proti Washingtonu připsali dohromady 25 kanadských bodů. Bez tohoto příspěvku by Panteři velmi obtížně poslali Ovečkina a spol. na dovolenou.

A celková Verhaegheova bilance v play-off? Šest zápasů – dvanáct bodů. Šest branek a šest asistencí! Bodově stejně je na tom pouze hvězdný Connor McDavid, u kterého převažují asistence. Forvard Floridy tráví v průměru na ledě jen něco málo přes šestnáct minut. Je cítit pokaždé, když se na hrací ploše objeví.

Zrovna on může být tím prvkem, který Floridu posune ještě dále. Vedení Panterů se zároveň plácá po ramenou, protože Verhaeghe má podepsáno až do léta 2025. Jeho roční gáže? Nyní pouze jeden milion dolarů! Od příští sezony však bude čtyřikrát větší.

Bývalý mládežnický reprezentant do osmnácti let hraje svou třetí sezonu v NHL. V ročníku 2019/2020 oblékal dres Tampy, která si jej dlouho připravovala na farmě v Syracuse. Jestli Blesky náhodou nelitují, že Verhaeghe nyní nastupuje o pár kilometrů jižněji.

