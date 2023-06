Hvězda první jakosti? Dávno ne. Parise přijal roli veterána

Po vyřazení z play off odcházeli hráči New York Islanders z ledu se svěšenými hlavami. Uvnitř šatny narušovalo hrobové ticho jen svlékání výstroje a odlepování tejpů z těla. Zatímco většina týmu se svlékla a odešla do sprch, Zach Parise zůstal u své skříňky, stále kompletně oblečený, a kousal zklamání.

„Každý je na konci sezony trochu v šoku,“ řekl pak Parise. „Zvlášť v takové situaci, kdy jsme prohráli v prodloužení. Všechna ta práce, kterou jsme vynaložili, abychom se sem dostali, vyšla vniveč. Nikdy to není jednoduché.

Neúspěch v play off není pro Pariseho, který stále čeká na svůj první Stanley Cup, nic nového. Ale i v osmnáctém roce své kariéry byl skvělým přínosem ve všech ohledech hry.

V sezóně 2022/23 si Parise připsal 34 bodů a 21 gólů, přičemž si hrál v přesilovkách i oslabeních. Podruhé v za sebou odehrál osmatřicetiletý hráč v základní části všech 82 zápasů. Pariseho největším přínosem pro tým byl jeho příkladný přístup.

„Je to jeden z nejlepších spoluhráčů, se kterým jsem měl možnost hrát,“ řekl Jean-Gabriel Pageau. „Hodně jsem se od něj naučil. Hodně komunikujeme – kdo se hodně ptá, hodně se dozví. Někdy jsou to určitě hloupé otázky, ale on na všechny odpovídá. V lize je pořádně dlouho a má za sebou tolik úspěchů, že ať už byla jeho odpověď jakákoli, něco jsem se naučil. Snažím se užít si každý společný okamžik.“

Parise zažil po příchodu k Islanders určitý přerod kariéry. V roce 2012 podepsal jako nechráněný volný hráč obrovskou třináctiletou smlouvu s Minnesotou, ale její hodnoty nikdy nedosáhl. Nakonec byl Parise z této smlouvy vykoupen v jejím devátém roce poté, co odehrál pouhých 558 zápasů, jelikož ho trápila zranění.

„Zach udává standard. Trénuje víc než kdokoli jiný,“ dodal Mathew Barzal. „Po celou dobu se soustředí jen na hru, je to prostě profesionál. Myslím, že každý kluk v téhle šatně, bez ohledu na to, jestli je mladý, nebo mu táhne na třicet, si bere kousek ze Zachovy pracovní morálky.“

Nyní se Parise opět chystá stát volným hráčem a stojí před těžkým rozhodnutím, zda se vrátit na devatenáctou sezonu NHL.

„Od prvního dne máme všichni sen o tom, že se budeme honit za pohárem,“ řekl Parise. „Není rozdíl, jestli je vám 18 nebo 38 jako mně. Vždycky se za tím ženeme. A upřímně řečeno, prostě vás baví být mezi těmi kluky tak moc, že je návrat obrovské lákadlo. Na druhou stranu je bezpochyby těžké být několik let mimo rodinu a bez dětí. Je spousta různých věcí, které v tom hrají roli.“

Jedním si ale Isles mohou být jistí. „Buď podepíšu tady, nebo nikde,“ zakončil.

