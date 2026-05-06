Hvězda odmítla trh i favority o pohár. V Columbusu chce dokončit rozdělanou práci

13. května 10:30David Zlomek
Columbus Blue Jackets splnili jeden ze svých hlavních letních cílů, když podepsali šestiletou smlouvu na 36 milionů dolarů se zkušeným centrem Charliem Coylem. Čtyřiatřicetiletý útočník se mohl stát jedním z nejžádanějších nechráněných volných hráčů, ale místo odchodu k některému z hlavních favoritů na Stanley Cup zvolil setrvání v Ohiu.
„Samozřejmě chci vyhrát,“ řekl Coyle ke svému rozhodnutí. „Ale jsem tady rok a viděl jsem, co v týmu máme a jaký je náš potenciál. Chci tu u toho být a pracovat na tom. Šířka našeho kádru mě opravdu nadchla. Všichni víme, že to v nás je. Udělali jsme pokroky a budeme v tom pokračovat. Ty kluky i město jsem si zamiloval.“
Smlouva s průměrným ročním platem 6 milionů dolarů vyprší, až bude Coyleovi čtyřicet let, ovšem vedení klubu se dlouhého závazku nebojí. Generální manažer Don Waddell vyzdvihl Coyleovu neuvěřitelnou odolnost, díky které útočník nevynechal zápas už více než pět sezon.
„Charlie se o sebe stará naprosto ukázkově,“ poznamenal Waddell s tím, že o hráče mělo zájem dalších deset až dvanáct manažerů, kteří se dotazovali na možnost výměny jeho práv ještě před otevřením trhu. „Všichni stárneme jinak a Charlie je v takové formě, že nevidím důvod, proč by v tom neměl pokračovat.“
Coyle, který do Columbusu přišel loni v létě z Colorada, zakončil uplynulou sezónu s bilancí 20 gólů a 38 asistencí v 82 zápasech. Blue Jackets jako tým prožili ročník jako na houpačce. V březnu dokonce figurovali na pátém místě Východní konference, ale po katastrofálním závěru skončili sedm bodů za branami play-off. Coyle tak poprvé ve své kariéře neokusil atmosféru vyřazovacích bojů, přesto odmítl utéct.
„Nechci jen tak skočit jinam. Chci to dokázat tady, narovnat směr lodi a dostat ji tam, kam patří,“ prohlásil odhodlaně centr, který spolu s Adamem Fantillim, Seanem Monahanem a Colem Sillingerem tvoří pravděpodobně nejstabilnější střed útoku v historii organizace.