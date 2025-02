Hvězda na prodej? Islanders řeší budoucnost klíčového obránce

New York Islanders čeká klíčové rozhodnutí ohledně budoucnosti Noaha Dobsona. Čtyřiadvacetiletý obránce sice stále patří k nejcennějším hráčům týmu, ale jeho výkony v defenzivě neodpovídají roli opravdové jedničky. K tomu letos ani zdaleka nenavázal na loňských 70 bodů, což vyvolává otázky o jeho budoucnosti.

Islanders mají několik možností – nabídnout Dobsonovi přechodnou smlouvu, dlouhodobý kontrakt nebo ho využít jako součást balíku za hvězdného útočníka. A podle posledních spekulací je třetí varianta reálnější, než se zdálo.

Dobson je momentálně na listině dlouhodobě zraněných poté, co si 4. ledna poranil dolní část těla. Manažer Lou Lamoriello sice naznačil, že by se mohl vrátit během dvoutýdenní pauzy spojené s turnajem 4 Nations Face-Off, ale přesné datum jeho návratu do zápasového rytmu zatím není jasné. To ovšem nebrání zákulisním jednáním o jeho budoucnosti.

Výměna by mohla dávat smysl – Dobson je sice stále mladý a nadějný, ale pokud by se stal klíčovou součástí trejdu za elitního útočníka, mohl by Islanders posunout na úplně jinou úroveň. Mezi týmy, které by mohly mít zájem, se nejčastěji skloňuje Vancouver Canucks a jejich hvězda Elias Pettersson. Pokud by se taková dohoda měla uskutečnit, nejpravděpodobnější termín je až draft 2025, nikoliv nadcházející uzávěrka přestupů.

Dalším hráčem, který by mohl zapadnout do výměny, je Jordan Kyrou ze St. Louis Blues. Islanders totiž zoufale potřebují posílit ofenzivu a právě Kyrou by mohl nahradit Mathewa Barzala, jenž je momentálně mimo hru kvůli zranění. St. Louis naopak hledá mladého obránce, takže Dobson by byl logickou volbou.

Ačkoliv Islanders nemají v plánu Dobsona aktivně nabízet, rozhodně se nebrání poslechnout si nabídky. Elliotte Friedman sice tvrdí, že obránce nebyl nikdy „oficiálně“ na trhu, ale také přiznal, že v určitých scénářích by mohl být součástí výměny za top hráče. Islanders se totiž nehodlají vzdát klíčového obránce jen za draftové volby – pokud k trejdu dojde, půjde o velkou rybu.

Dobson je sice mladý a stále má potenciál stát se elitním obráncem, ale jeho produktivita letos výrazně poklesla, především kvůli mizerné přesilovce Islanders. Přesto i tak vede obranu týmu v bodování a patří k nejvýraznějším střelcům z obranných řad.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+