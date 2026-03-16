Hutsonovi, kam se podíváš

22. března 22:21Josef Potůček
Hokej někdy píše příběhy, které působí skoro až filmově. Ten o bratrech Hutsonových je jedním z nich.
Když Lane Hutson v roce 2023 přijel na rozvojový kemp montrealských Canadiens, mluvil s obdivem o svém mladším bratrovi Coleovi: „Má na to být lepší než já. A myslím, že půjde na draftu mnohem výš,“ řekl tehdy. Nebyla to tehdy jen bratrská podpora — spíš předtucha.
O pár let později se ta slova začínají naplňovat.
Devatenáctiletý Cole Hutson vstoupil do NHL stylově. Ve svém prvním zápase za Washington Capitals vstřelil gól do prázdné branky při výhře 4:1 nad Ottawa Senators. Na tribuně seděli rodiče — a na ledě ho jako první objal Alex Ovečkin. Symbolické: legenda vítala novou generaci. Dokonce tak novou, že Cole se narodil až po Ovečkinově debutu v NHL.
Bratři si před premiérou dlouze telefonovali. Lane se snažil předat zkušenosti, ale přiznával: „Možná se brzy budu učit já od něj.“
Hokej mají Hutsonovi v DNA. Tři ze čtyř bratrů už okusili NHL. Nejstarší Quinn se pohybuje mezi farmou a prvním týmem Edmontonu, nejmladší Lars zatím sbírá zkušenosti v juniorské soutěži. Za vším stojí rodiče Rob a Julie, kteří provozují zimní stadion v Illinois — místo, kde to všechno začalo.
A jak se vlastně Lane a Cole liší?
„Vidíme stejné věci, ale řešíme je jinak,“ říká Cole. „Lane si dokáže vytvořit situaci sám, je neuvěřitelně hbitý. Já jsem spíš plynulejší, nechám hru přijít ke mně.“ Respekt mezi nimi je zřejmý. Stejně jako zdravá rivalita.
Lane mezitím píše vlastní příběh v Montrealu. Směřuje k historickému zápisu mezi obránci Canadiens a dává vzpomenout na legendy jako Larry Robinson.
A pak jsou tu detaily, které baví fanoušky i trenéry — třeba jejich hokejky. Cole používá bílou hůl s kompletně černě omotanou čepelí, Lane naopak černou hůl s bílou páskou. Moderní trend, který některé mate, ale mladým hráčům očividně funguje.
Možná ale nejlépe vystihuje Hutsonovy to, co se nedá naučit — instinkt a odvaha. Lane to ukázal nedávno v prodloužení proti bostonským Bruins, kdy odehrál přes dvě minuty v kuse, zastavil přečíslení a položil základ pro vítězný gól Colea Caufielda.
Bratři Hutsonovi nejsou jen dalším jménem v NHL. Jsou příběhem o talentu, rodině a generaci, která přichází bez respektu ke starým hranicím, ale s obrovským respektem k sobě navzájem.