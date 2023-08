Hurricanes? Vůbec jsem nepřemýšlel, říká o přesunu Bunting

Letní rozhodování Michaela Buntinga nebylo snadné, nicméně bývalý útočník Toronta Maple Leafs obrací list. V Carolině podepsal tříletý kontrakt na 13,5 milionu dolarů a začíná novou kapitolu. Životní i kariérní.

„Své působení v Torontu jsem si opravdu užil,“ řekl Bunting. „Jsem tam doma, vyrůstal jsem jako fanoušek Leafs, takže si toho budu vždycky vážit. Ale jsem opravdu nadšený, že začínám svou další kapitolu v Carolině.“

Buntingova cesta od okrajového hráče NHL k dlouhodobé jistotě v nejlepší hokejové lize světa je postavena na sebevědomí. Sedmadvacetiletý borec vysvětlil, jak se mu sázka na sebe sama při příchodu k Maple Leafs v létě 2021 vyplatila.

„Stálo to před rozhodnutím, zda vzít peníze a jít někam jinam, nebo se vrátit domů do Toronta,“ vzpomínal.

„Věděl jsem, že tady si tolik nevydělám. Ale hrát tam, kde jsem vyrůstal a v klubu, kterému jsem fandil? Moc jsem nemusel přemýšlet. Znal jsem se s Kylem Dubasem a znal jsem se i s trenérem Sheldonem Keefem. A vyšlo to, prožil jsem tam skvělé dva roky.“

Maple Leafs se v létě posunuli dál a podepsali například Tylera Bertuzziho nebo Maxe Domiho, ale Buntingova souhra s Austonem Matthewsem a Mitchem Marnerem dodala první lajně Toronta znatelný náboj.

„Představoval jsem si, že budu hrát v prvních třech útocích,“ řekl Bunting o svém smýšlení při příchodu do Toronta. „V prvním roce jsem si vybudoval chemii s Austonem a Mitchem, každým zápasem se budovalo a budovalo větší sebevědomí a vy tak nějak cítíte, že do NHL patříte, a máte pocit, že můžete s každým držet krok.“

Díky této schopnosti hrát všude se Bunting stal atraktivním cílem pro řadu klubů NHL, které chtěly doplnit kádr. Když se ozvali Hurricanes, nebylo o čem.

„Skoro jsem nepřemýšlel,“ řekl. „Už několik let se po titulu natahují. Já přicházím s tím, že jim chci pomoct. Dobře zapadnu i do stylu hry. Těším se na to, jaká budoucnost mě tu čeká.“

