Hurikáni svedou s Ďábly souboj o čelo Metropolitní divize, na osmou výhru v řadě cílí Jezdci

Rozjetí Hurikáni zaútočí na šesté vítězství v řadě a posun do čela Metropolitní divize před dnešního soupeře z Newarku, kde sídlí New Jersey. Osmý dvoubodový zisk za sebou vyhlíží newyorští Rangers, ti plánují vyloupit led Crosbyho Pittsburghu. Nejen to, ale mnohé další přinese úterní osmizápasový program nejlepší ligy světa…

Skvělou formou oplývají Hurikáni z Caroliny. Vyhráli devětkrát z posledních deseti zápasů, pětkrát v řadě. Na svém ledě změří síly s New Jersey, jež je na čele Metropolitní divize pouze o skóre, nicméně forma je výrazně horší, čítá pět proher za sebou. Roli favorita tedy budou plnit domácí.

Napínavá bitva se očekává v zápase mezi Pittsburghem a New Yorkem Rangers. Tučňákům přerušili sérii výher Hurikáni, zastavili se na sedmičce. Jezdci šňůru nadále táhnou, a právě i oni jsou momentálně na číslovce sedm. Lze očekávat výborný hokej, rozhodovat mohou drobnosti.

Toronto v utkání dvou tabulkových sousedů hostí Tampu. Javorové Listy nasbíraly o tři body více, zároveň však mají navrch dva odehrané zápasy. Forma hovoří ve prospěch Blesků, kteří zaútočí na šesté vítězství v kuse, zatímco soupeř odešel z posledních dvou střetnutí jako poražený.

Nejhoršími týmy Východní konference jsou Philadelphia s Columbusem a tyto dva celky se dnes utkají proti sobě. Jedno mužstvo se může odrazit k lepším zítřkům. Letci zvítězili jednou z pěti zápasů, Modrokabátníci nezískali ani bod v posledních čtyřech případech.

Roli favorita se pokusí před vlastními fanoušky splnit Winnipeg. Na led svěřenců trenéra Bownesse přijedou ottawští Senátoři. Mužstvo z hlavního města Kanady je poslední v Atlantické divizi, ale nemusí propadat panice, neboť ztráta na čtvrté Buffalo je pouze čtyřbodová.

Druhý zápas v rozmezí 24 hodin čeká Bluesmany, jimž se vydařil trip v Kanadě, postupně zdolali Edmonton, Calgary i Vancouver. Teď se vrací do USA, aby vyloupili Seattle. Kraken rozhodně nebude lehkou kořistí, do souboje proti rozjetému soupeři půjde povzbuzen výhrou nad Winnipegem.

Krále čeká hájení domácí tvrze před Kačery. Los Angeles prožívá vydařený ročník, v Pacifické divizi je lepší pouze Vegas. Naopak Anaheim má k postupu do play-off daleko, v též divizi sídlí na poslední pozici s mankem propastných patnácti bodů na poslední postupovou příčku okupovanou Olejáři.

Druhým utkáním, jehož úvodní buly rozhodčí vhodí ve 4:30 středoevropského času, je ten mezi San Jose a Calgary. Týmy se na stejném místě utkají znovu po dvou dnech. V prvním klání dominovaly Plameny, Žraloky spálily výsledkem 5:2 a přerušily sérii pěti porážek v řadě.

Kompletní program:

01:00 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils

01:00 Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets

01:00 Pittsburgh Penguins – New York Rangers

01:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning

02:00 Winnipeg Jets – Ottawa Senators

04:00 Seattle Kraken – St. Louis Blues

04:30 Los Angeles Kings – Anaheim Ducks

04:30 San Jose Sharks – Calgary Flames

