Hughesovo dilema. Spustí v Montrealu čistku?

Už když se Kent Hughes ucházel o místo generálního manažera Montrealu, muselo mu být jasné, že to nebude procházka růžovou zahradou. Nároční fanoušci chtějí úspěch, ten je ale v letošní sezoně v nedohlednu. A tak je klidně možné, že dojde k velkému výprodeji.

Montreal se totiž krčí na samotném konci ligového pelotonu. Více bodů než Canadiens má i vysmívaná Arizona či nevýrazná Ottawa. Prostě všichni. Zbytek sezony tak bude o tom, aby byl ročník 2021/22 co nejmenší ostudou.

I proto se asi nový generální manažer Kent Hughes nebude bránit odchodům výměnou za nadějné hokejisty či výběry v draftu.

Mezi nejskloňovanější jména spojovaná s odchodem z Montrealu patří rozhodně obránce Ben Chiarot.

Protihodnota? Hughes a spol. by si podle novináře Pierra LeBruna představovali první kolo draftu. Poptávka po pravorukém obránci je totiž poměrně vysoká, a když stál loni David Savard první kolo, proč by nemohl Chiarot letos, říkají si asi v kancelářích Canadiens.

Kanadskému obránci navíc po sezoně končí smlouva, takže by byl typickou výpomocí pro play off, ve kterém se mu navíc loni velmi dařilo. I to by mohl být faktor, proč mají týmy zájem.

Dalším v play off prověřeným hokejistou je Tyler Toffoli. U něj je situace trochu složitější, jelikož má smlouvu ještě na dvě sezony.

Toffoliho by si Canadiens rádi ponechali, jelikož letos hraje velmi dobře a vymyká se z podprůměru, který Montreal předvádí. Právě letošní výkony a zkušenosti z play off jsou však něčím, co kandidáty na titul láká. A to i přes to, že Toffoli se nikam nežene.

„Chci být součástí řešení. Chci tu být lídr, ke kterému budou hráči vzhlížet,“ řekl nedávno Toffoli. Zároveň ale dodal, že pokud by ho Hughes chtěl vyměnit, nedivil by se mu.

Třetím do party je pak Artturi Lehkonen.

Ten by mohl být poměrně levným bojovníkem do třetí či čtvrté lajny, po konci smlouvy bude navíc chráněným hráčem.

V lize je ceněný pro svou výbornou defenzivní práci, kterou umí doplnit i solidní produktivitou. Samozřejmostí je i jeho účast v oslabení.

Pro Lehkonena se údajně rýsuje konkrétní zájemce. Řeč je o newyorských Ranger, kteří v průběhu sezony kvůli zranění přišli o Sammyho Blaise, tedy podobného hráče.

V Montrealu navíc působí Jeff Gorton, který v organizaci Blueshirts působil několik let. Dle Arthura Staplea jsou obě strany v předběžném jednání.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+