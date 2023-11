Hughes navázal, kde skončil. Návrat po zranění oslavil gólem a asistencí, porážce však nezabránil

Dvaadvacetiletý Jack Hughes byl až do svého zranění, k němuž došlo v utkání proti St. Louis 3. listopadu, nejproduktivnějším hráčem Devils i celé NHL. Pak ale na pět zápasů vypadl ze sestavy New Jersey kvůli zranění v horní polovině těla. Jeho návrat na kluziště proběhl v noci na neděli a Hughes navázal, kde skončil. Znovu byl útočným esem svého týmu. Přesto porážce s New Yorkem Rangers nezabránil.

Devils v přestřelce s Rangers padli 3:5, když nedokázali ve třetí třetině udržet těsné vedení 3:2 a v posledních devíti minutách hned třikrát inkasovali. Obrana společně s Vítem Vaněčkem nedokázala zastavit ofenzivní smršť Jezdců, kteří své soupeře v utkání přestříleli.

Navzdory tomu mohli být příznivci Ďáblů spolu s vedením týmu spokojení. Na led se totiž v utkání vrátila nejzářivější hvězda organizace Jack Hughes. Mladý Američan předvedl úctyhodný výkon a vůbec se nešetřil. Porážce nezabránil, ale rozhodně potvrdil, že je v plné síle zpátky.

Proti Rangers měl celkem 14 střeleckých pokusů, z nichž osm zamířilo na branku Šesťorkina. Jeden gól Hughes dal, na další přihrál a na ledě strávil bezmála 23 minut. Po zdravotních obtížích ani památky.

„Byl to přesně ten typ zápasu, který vyhrávají opravdu dobré týmy. My dnes tak dobří nebyli, takže na tom budeme muset zapracovat,“ hodnotil po zápase Hughes, který vylepšil svou letošní bilanci na šest gólů a šestnáct asistencí. V pouhých jedenácti zápasech, což dělá průměr dvou bodů na utkání!

Hughes se zranil před dvěma týdny po ošklivém nárazu do mantinelu a kolizi nejvíce odneslo rameno. Trenér Lindy Ruff tehdy uvedl, že celý tým má obrovské štěstí, že zranění nebylo vážnějšího charakteru. Zranění si nakonec vyžádalo jen krátkodobou absenci a na Hughesovi nebylo po návratu vůbec patrné, že by vypadl ze zápasového tempa.

To je pro celé New Jersey skvělá zpráva. Při absenci své hlavní opory, která v minulé sezoně zaznamenala 99 kanadských bodů, se totiž týmu tolik nedařilo. Spolu se zápasem v St. Louis, kde ke zranění Hughese došlo (odehrál jen necelé čtyři minuty), Devils prohráli čtyři ze šesti utkání a propadli se tabulkou Východní konference na 10. místo.

Byť s Rangers padlo New Jersey rovněž, může se začít opět blýskat na lepší časy.

