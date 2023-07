Hughes ano, Nemec ne. Ne tak rychle, krotí Ruff nadšení

Budoucnost obrany New Jersey Devils je v dobrých rukách. Šimon Nemec a Luke Hughes patří k nejnadějnějším bekům současné NHL. Ale aby šli rovnou oba do hry? S tím na trenéra Lindyho Ruffa nechoďte. Ten volí opatrnější slova.

„Je dost těžké mít v sestavě oba," připustil Ruff. „Musíte si dávat pozor na příliš rychlé omlazení, zejména v obraně."

Devils přišli o zkušenosti v podobě 949 zápasů v NHL, když vyměnili Damona Seversona a nechali odejít Ryana Gravese po konci smlouvy. Colin Miller sice přinesl New Jersey alespoň něco, ale pořád je to citelná ztráta.

Očekává se, že to bude Hughes, kdo se v New Jersey dostane do sestavy naplno. Ostatně, v očích generálního manažera Devils Toma Fitzgeralda už se tak stalo.

„Viděl jsem ho hrát v pátém zápase v play off proti Carolině. Vždyť na ledě strávil nejvíce časů z našich obránců, a to má pořád jen devatenáct let,“ řekl Fitzgeralad. „Budoucnost je s Lukem Hughesem zářivá. Je to vyzrálý devatenáctiletý mladík. Rozumí tomu – hokeji i pozici, ve které je.“

Hughesův vzorek ze základní části byl malý, ale působivý. Ve dvou zápasech nasbíral dva body, oba v posledním zápase proti Washingtonu Capitals. Kromě toho ale působil, jako by hrál v NHL odjakživa.

Nemec měl působivou první profesionální sezónu v AHL. V 65 zápasech v dresu Utica Comets zaznamenal slovenský obránce 12 gólů a 34 bodů, v šesti zápasech play off přidal gól a čtyři asistence.

Jeho sezona mu vynesla ocenění v podobě zařazení do týmu nejlepších mladých hráčů. Devils jsou velmi nadšeni tím, co ve dvojce draftu mají. Fitzgerald znovu a znovu mluvil o tom, jak se Nemec bude tlačit na místo v sestavě. Bez ohledu na to to vypadá, že Fitzgerald stejně jako Ruff chápe, že s jeho příchodem do NHL není třeba hned spěchat.

"Poslyšte, s tímhle hráčem není kam spěchat," vysvětlil Fitzgerald. "Moji skauti mi říkají, že má na to, aby přišel a bojoval o místo. Víc po něm nemůžete chtít. Teď ho čeká velmi důležité léto, budu sám zvědavý, jak to zvládne. Nezapomínáme však, že je mu teprve 19 let. Jak bude vypadat, až mu bude 22, 23 let? Před sebou má velkou budoucnost.“

Share on Google+