Huberdeau a Montreal? Kdyby mě chtěli, jdou po mně, krčí rameny

Jonathan Huberdeau byl jednou z hlavních tváří letní NHL. Jeden z nejlepších hráčů minulého ročníku se v obří trejdu stěhoval do Calgary. To hrálo vabank, jelikož Huberdeau letos vstoupí do posledního roku své smlouvy. Mohlo být vše jinak?

Nyní už jde víceméně o řečnickou otázku, jelikož Huberdeau podepsal s Calgary dlouhodobý kontrakt. Avšak spousta fanoušků si ještě před podpisem smlouvy říkala, že rozhodně existuje možnost, že by za rok Huberdeau mohl zamířit na trh s volnými hráči.

Stal by se okamžitě kořistí číslo jedna. Třeba pro Montreal? Proč ne!

„Vím, že dost lidí říkalo, abych odehrál ten rok v Calgary a pak šel do Montrealu,“ přiznal v nedávném rozhovoru v rámci podcastu stanice Sportsnet. „Montreal mám moc rád, ale nevím. Pro frankofonního Kanaďana je to vždycky těžké. Calgary mě získalo. Kdyby mě chtěl Montreal, šel by po mně. Tak to vidím. Chci hrát za tým, který o mě stojí. To v případě Calgary platí – taky proto jsem podepsal novou smlouvu.“

Výměna za Tkachuka byla šokem pro všechny, nicméně právě Huberdeau neměl čas na to, aby to nějak prožíval. Okamžitě ho totiž čekala další jednání. Brad Treliving, generální manažer Flames, totiž nezahálel a chtěl mít Huberdeaua pod palcem co nejdříve.

Stejný postoj měl i hráč samotný. Do sezony nechtěl jít s tím, že neví, co bude po ní. Chtěl mít jistotu v podobě dlouhodobé smlouvy.

„Chtěl jsem vědět, co bude dál,“ dodal. „Sešli jsme se s Bradem (Trelivingem) v Montrealu, dobře jsme si popovídali. Ne o smlouvě, ale spíš jsme se více poznali. Líbí se mi, kam tým vede. Můžeme vyhrávat hned, což se mi líbí. I proto jsem se týmu zavázal dlouhodobě.“

Za sebou už má i první kroky na ledě v novém dresu a s typickou desítkou na zádech. Napodobí výkony z Floridy?

