Hrůzné zranění švýcarské star. Z ledu na nosítkách, Kanada zaujala empatickým gestem

(MILÁN, od našeho zpravodaje) Má české kořeny, takže nedělní zápas by pro něj byl speciální. Jenže pro Kevina Fialu olympiáda skončila. V závěru utkání proti Kanadě opouštěl stadion na nosítkách.
Tři minuty před koncem prohrávalo Švýcarsko 1:5. Kevin Fiala si chtěl protizvratem vytvořit prostor u mantinelu. V tu chvíli do něj vlítl Tom Wilson.
Chtěl hlavně zahrát do těla, jenže po nárazu do Fialy upadl na jeho kotník prakticky plnou vahou. A hvězda Švýcarů musela z ledu na nosítkách. Ať už si poranil kotník, koleno, nebo kyčel, v hokeji to může znamenat i roční pauzu...
„Dívat se na takové věci je hrozné. Ale v tomhle určitě nebyl nějaký úmysl,“ prohlásil Fialův parťák Nico Hischier. Kouč Patrick Fischer potvrdil, že jeho svěřenec zamířil rovnou do nemocnice, o půl druhé ráno vydal i švýcarský svaz komuniké, že Fiala do olympiády již nezasáhne.
Kevin Fiala leaves the game after Tom Wilson and Kevin Fiala get tangled (not country locked) pic.twitter.com/ZaWUeyelcS
— bnpeki ?? Matthew Knies Enjoyer (@bnpeki) February 13, 2026
Utkání přitom jinak nabídlo ohromující rychlost i důraz, hala zaplněná Švýcary se bavila hokejem. Po zranění Fialy ovšem aréna Santa Giulia ztichla. „Nevypadalo to vůbec hezky. Těžký, těžký moment pro Kevina i pro celý tým,“ smutnil trenér Fischer.
Kanaďané pochopili vážnost situace – Fialovi vyjádřil podporu celý tým seřazený na ledě. Včetně náhradního brankáře. Zbytek zápasu už se jen dohrával.
„Cítím se strašně, že kvůli mně dohrál. Nikdy nechcete vidět zraněné, speciálně na takovém turnaji. Chtěl bych jemu i jeho rodině popřát hodně sil,“ prohlásil pak Tom Wilson.
Lítost projevil v mixzóně i Drew Doughty, spoluhráč z NHL: „Hrozný moment. Snad bude brzy v pořádku. V Los Angeles potřebujeme toho kluka zdravého, je to skvělý hráč v důležitých momentech. Zranění samozřejmě nikdo nikomu nepřeje. Půjdu teď hned zjistit, jak na tom je.“
Team Canada ?? watching Kevin Fiala being stretchered off after an injury pic.twitter.com/U0rpgMQv4V
— /r/Habs (@HabsOnReddit) February 13, 2026
