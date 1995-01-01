Hrozba arbitráže odvrácena! Flyers si pojistili hvězdu lukrativním kontraktem

18. července 9:00David Zlomek
Vedení Philadelphie Flyers si může oddechnout. Klub v pátek oznámil, že se s chráněným volným hráčem Jamiem Drysdalem dohodl na novém čtyřletém prodloužení smlouvy, díky čemuž se obě strany vyhnou nepříjemnému arbitrážnímu řízení. Čtyřiadvacetiletý obránce si finančně pořádně polepší, jeho nový kontrakt mu zaručí průměrný roční plat ve výši 6,5 milionu dolarů.
Drysdale má za sebou solidní ročník, ve kterém naskočil do 78 zápasů a připsal si 32 bodů (8 gólů, 24 asistencí), což z něj udělalo druhého nejproduktivnějšího beka týmu. Pro Letce je klíčové i to, že po sérii zranění z úvodu kariéry konečně drží pohromadě.
Během posledních dvou sezon odehrál 148 z možných 164 utkání základní části a napevno se usadil v elitní čtyřce obrany, kde nastupoval nejčastěji po boku Cama Yorka.
„Letos jsem udělal pár kroků vpřed,“ uvedl Drysdale na závěrečné tiskové konferenci. „Tím vůbec největším krokem byla úroveň mého sebevědomí. Prostě jsem přijel na zimák a věřil, že jsem dobrý hráč a dokážu mít na hru vliv. To byl pro mě asi ten největší zlom, který se pak přenesl na led. Přesto je u spousta věcí, na kterých chci pracovat. V určitých oblastech mohu týmu nabídnout ještě mnohem víc.“
Jednou z těchto kritických oblastí je přesilová hra. Drysdale byl v minulém ročníku třetím nejvytěžovanějším hráčem Flyers v početních výhodách, více času na ledě dostali už jen útočníci Travis Konecny a Trevor Zegras. Philadelphie ale v této disciplíně vyhořela a s bídnou úspěšností 15,7 % skončila na úplném chvostu celé NHL.