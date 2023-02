Hronek se gólem podepsal pod výhru Red Wings, Kings zničili šesti góly Pittsburgh

Pořádně nabitý program odstartoval zápasem Detroitu s Vancouverem, ve kterém padl i jediný český gól. Trefil se Filip Hronek a pomohl Red Wings k jednoznačnému vítězství. Naopak poslední zápas noci se odehrál v Los Angeles, kde Kings porazili Penguins 6:0.

DETROIT RED WINGS - VANCOUVER CANUCKS

5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Detroit si poradil s Canucks

Hokejisté Detroitu dokázali navázat na vítězství nad Calgary a po solidním výkonu dokráčeli k další výhře. Red Wings vstoupili do zápasu ve velkém stylu a ve třetí minutě se mohli pyšnit vedením o dvě branky. Zbytek duelu si Detroit zkušeně hlídal a nikdy se nedostal do problémů. Vancouver zradila i koncovka, jelikož si dokázal vytvořit pár příležitostí, které zastavil skvělý Ville Husso.

Branky a nahrávky

2. Larkin (Chiarot, Seider), 3. Berggren (Chiarot, Seider), 34. Larkin (Fabbri, Perron), 43. Hronek (Määttä, Rasmussen), 50. Berggren (Larkin, Bertuzzi) – 23. Beauvillier (J. Miller, Q. Hughes), 51. E. Pettersson (Beauvillier).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 2/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00

Ville Husso (DET) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:04

Filip Zadina (DET) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:55

Dominik Kubalík (DET) - 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:06



Tři hvězdy utkání

1. Dylan Larkin (DET) - 2+1

2. Jonatan Berggren (DET) - 2+0

3. Ville Husso (DET) - 32 zákroků

BUFFALO SABRES - CALGARY FLAMES

2:7 (2:0, 0:4, 0:3)

Calgary se rozstřílelo

Po první třetině vedlo Buffalo o dva góly a vypadalo to, že se Flames budou opět trápit. O přestávce zřejmě v kabině proběhlo něco, se okamžitě projevilo a Calgary se ve zbytku zápasu trefilo hned sedmkrát.

Branky a nahrávky

8. Ta. Thompson (Dahlin, Cozens), 13. Mittelstadt (V. Olofsson, Jost) – 23. Pelletier (Kadri, Huberdeau), 23. Backlund (Coleman, C. Tanev), 25. Gilbert (Dubé, E. Lindholm), 28. Kadri (Huberdeau, C. Tanev), 42. Toffoli (Dubé, Gilbert), 54. Toffoli (Dubé, Markström), 58. Dubé (Lindholm, Toffoli).

Statistika

Střely na branku: 23 – 40 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 59:45

Jacob Markström (CGY) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Dillon Dubé (CGY) - 1+3

2. Nazem Kadri (CGY) - 1+1

3. Tyler Toffoli (CGY) - 2+1

OTTAWA SENATORS - EDMONTON OILERS

3:6 (0:1, 3:2, 0:3)

McDavid zapsal tři body

Hlavní postavou Oilers byl i dneska Connor McDavid, který si připsal tři kanadské body a dovedl svůj tým k vítězství. Edmonton hraje v solidní formě a tvoří si výhodnou pozici pro zbytek základní části.

Branky a nahrávky

21. Sanderson (M. Joseph, B. Tkachuk), 36. Giroux (Greig, Pinto), 38. Brännström (DeBrincat, Holden) – 3. McDavid (Draisaitl, Hyman), 22. Hyman (TS), 36. R. McLeod (McDavid), 44. Puljujärvi (Kulak, Nurse), 48. Ryan (Kulak, E. Kane), 55. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 40 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) - 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8%, odchytal 54:37

Mads Sögaard (OTT) - 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 5:23

Jack Campbell (EDM) - 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 59:43



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+2

2. Brett Kulak (EDM) - 0+2

3. Jake Sanderson (OTT) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - NEW YORK ISLANDERS

4:3pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Islanders tvrdě narazili

O play-off bojující Islanders nedokázali překonat překážku s názvem Montreal. Kanadský celek dovedl zápas do prodloužení a v něm rozhodl o svém vítězství.

Branky a nahrávky

13. Suzuki (Harvey-Pinard, Jos. Anderson), 45. J. Barron (Dadonov, Hoffman), 57. Dach (Matheson, Hoffman), 65. Matheson (Hoffman) – 16. Nelson (Dobson, S. Aho I), 40. Horvat (Dobson, Nelson), 51. M. Martin (Romanov, Mayfield).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Sam Montembeault (MTL) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:38

Semjon Varlamov (NYI) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 64:07



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mick Matheson (MTL) - 1+1

2. Rafaël Harvey-Pinard (MTL) - 0+1

3. Josh Anderson (MTL) - 0+1

PHILADELPHIA FLYERS - NASHVILLE PREDATORS

1:2pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Prodloužení pro Predators

Vyrovnané utkání se rozhodlo až v prodloužení. V něm se příliš dlouho nehrálo, protože Matt Duchene dokázal překonat Cartera Harta.

Branky a nahrávky

31. Hayes (Farabee, P. Brown) – 22. Niederreiter (Duchene, Glass), 61. Duchene (R. Johansen, Josi).

Statistika

Střely na branku: 24 – 25 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 12 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:34

Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:34



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (NSH) - 1+1

2. Juuse Saros (NSH) - 23 zákroků

3. Kevin Hayes (PHI) - 1+0

DALLAS STARS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Tampa udeřila v poslední minutě

V Dallasu to vypadalo, že se bude hrát prodloužení. To však odmítl Anthony Cirelli, který v poslední minutě třetí třetiny poslal Tampu do vedení a v konečném součtu ji vystřelil dva body.

Branky a nahrávky

33. Ja. Benn – 31. Cirelli (Hagel, Killorn), 60. Cirelli (Hedman, Killorn), 60. Hagel (Kučerov, Cirelli).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:43

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,5 %, odchytal 59:57



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:11

Marián Studenič (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:17

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:36



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Cirelli (TBL) - 2+1

2. Andrej Vasilevskij (TBL) - 28 zákroků

3. Scott Wegewood (DAL) - 28 zákroků

BOSTON BRUINS - WASHINGTON CAPITALS

1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Washington vykradl arénu Bruins

V Bostonu to nemají soupeři Bruins jednoduché a většinou odchází bez bodů. To ale neplatí o Washingtonu, který odehrál velmi dobré utkání a dokázal vyhrát těsně 2:1.

Branky a nahrávky

37. N. Foligno (Clifton, Hall) – 7. Bäckström (M. Johansson, Orlov), 32. Hathaway.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:05

Darcy Kuemper (WSH) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:52

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:29

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 5:10



Tři hvězdy utkání

1. Darcy Kuemper (WSH) - 27 zákroků

2. Garnet Hathaway (WSH) - 1+0

3. Charlie Coyle (BOS) - 0+0

FLORIDA PANTHERS - COLORADO AVALANCHE

3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

MacKinnon hvězdou utkání

Nathan MacKinnon dal na ledě Floridy dva góly, na jeden přihrál a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Florida až do samotného závěru bojovala, z bodového zisku se ale radovat nemůže.

Branky a nahrávky

28. Ekblad (Lundell, Reinhart), 29. Bennett (E. Staal, M. Tkachuk), 52. Barkov (Reinhart) – 4. L. O'Connor (Cogliano, Girard), 9. Nieto (Compher), 29. D. Toews (Byram, MacKinnon), 35. MacKinnon (Rantanen), 60. MacKinnon (Rantanen, Compher).

Statistiky

Střely na bránu: 45 – 50 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 45 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,8 %, odchytal 57:59

Alexander Georgijev (COL) – 42 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) – 2+1

2. Samuel Girard (COL) – 0+1

3. Sam Reinhart (FLA) – 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Překvapivá výhra Blue Jackets

Toronto brzy vedlo a vypadalo to, že si proti slabému soupeři dokráčí k vítězství, opak se stal pravdou. Blue Jackets ve druhé třetině vývoj duelu otočili a i když se poté podařilo Maple Leafs srovnat, tak poslední slovo měl ve 46. minutě Kent Johnson.

Branky a nahrávky

3. Nylander (Kerfoot, Järnkrok), 11. Bunting (Marner), 42. Rielly (Marner, Nylander) – 25. Jenner (Marčenko), 36. Marčenko (Jenner, J. Gaudreau), 36. Kuraly (K. Johnson, Olivier), 46. K. Johnson (Sillinger, Roslovic).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 40 | Přesilová hra: 1/1 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) - 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 56:56

Elvis Merzlikins (CBJ) - 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:43



Tři hvězdy utkání

1. Boone Jenner (CBJ) - 1+1

2. Kent Johnson (CBJ) - 1+1

3. Kirill Marčenko (CBJ) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK RANGERS

2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

Rangers vyučovali z produktivity

Tohle byla pro Hurricanes pořádná lekce. Rangers z devatenácti střel dali šest gólů a vyhráli 6:2. Ve skvělé formě se ukázal především Artěmij Panarin, který dal čtyři branky a připsal si i jednu asistenci.

Branky a nahrávky

27. Teräväinen, 30. Kotkaniemi (de Haan, A. Svečnikov) – 14. Zibanejad (Kreider, Panarin), 38. Panarin (Trocheck, Vesey), 45. Panarin (B. Schneider, Trocheck), 56. Panarin, 58. Kakko (Lafreniere, Trouba), 59. Panarin (Vesey).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 72,2 %, odchytal 59:26

Jaroslav Halák (NYR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:06

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:55

Jaroslav Halák (NYR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 4+1

2. Vincent Trocheck (NYR) - 0+2

3. Teuvo Teräväinen (CAR) - 1+0

ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES

6:5pp. (0:2, 2:0, 3:3 - 1:0)

Přestřelka pro Blues

Jedenáct gólů a rozhodnutí v prodloužení. Fanoušci v St. Louis se bavili a navíc mohli oslavit i vítězství svého týmu. To vystřelil ve 62. minutě útočník Ryan O'Reilly.

Branky a nahrávky

31. Saad (Bučněvič, Parayko), 38. Blais (Leddy, B. Schenn), 42. Thomas (Kyrou, Bučněvič), 47. Rosén (T. Pitlick, Toropčenko), 49. Rosén (B. Schenn, Kyrou), 62. O'Reilly (Bučněvič, Parayko) – 1. Keller (Schmaltz, Välimäki), 10. Schmaltz (Keller, Välimäki), 50. Keller (Hayton, Stecher), 54. Bjugstad (Schmaltz, Välimäki), 60. Crouse (Schmaltz, Välimäki).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 61:02

Karel Vejmelka (ARI) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 60:22



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 60:22



Tři hvězdy utkání

1. Calle Rosén (STL) - 2+0

2. Clayton Keller (ARI) - 2+1

3. Ryan O'Reilly (STL) - 1+0

MINNESOTA WILD - NEW JERSEY DEVILS

3:2sn. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Minnesota zvládla samostatné nájezdy

Slovenský útočník Tomáš Tatar dal na ledě Minnesoty dva góly a pomohl Devils k zisku alespoň jednoho bodu. Zápas totiž dospěl až do nájezdů, v nichž ten rozhodující proměnil Mats Zuccarello.

Branky a nahrávky

6. J. Eriksson Ek (Addison, Zuccarello), 46. Hartman (Dumba, Brodin), rozh. náj. Zuccarello – 23. Tatar (Palát, Hamilton), 27. Tatar (Severson, J. Boqvist).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 21 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 65:00

Vítěk Vaněček (NJD) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:52

Vítěk Vaněček (NJD) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00

Tomáš Tatar (NJD) – 2+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:44



Tři hvězdy utkání

1. Mats Zuccarello (MIN) - 0+1

2. Tomáš Tatar (NJD) - 2+0

3. Filip Gustavsson (MIN) - 27 zákroků

WINNIPEG JETS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Jets potvrdili roli favorita

Hokejisté Winnipegu zápas nepodcenili a v poklidu dokráčeli k vítězství. Chicago tahalo téměř po celý duel za kratší konec a nemělo šanci na bodový zisk.

Branky a nahrávky

22. Morrissey, 28. Wheeler (Connor, Morrissey), 33. Scheifele (Wheeler, Ehlers), 60. Wheeler (M. Barron, Lowry) – 43. T. Johnson (McCabe, Dickinson).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 56:37



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 56:37



Tři hvězdy utkání

1. Blake Wheeler (WPG) - 2+1

2. Josh Morrissey (WPG) - 1+1

3. Connor Hellebuyck (WPG) - 31 zákroků

LOS ANGELES KINGS - PITTSBURGH PENGUINS

6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Debakl v Kalifornii

Skvělý výkon Los Angeles přinesl vysoké vítězství 6:0. Penguins hořeli ve vlastním pásmu a to se také projevilo na výsledku. Čtyřikrát se dokázal prosadit Adrian Kempe.

Branky a nahrávky

3. Anderson-Dolan (Edler, Kupari), 18. Iafallo (Kupari, Fiala), 22. Kempe (Kopitar, Byfield), 26. Kempe (Kopitar, M. Anderson), 35. Kempe (Kopitar, Doughty), 56. Kempe (Fiala, Doughty).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 0/5 | Trestné minuty: 20 – 30



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 21:58

Dustin Tokarski (PIT) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 37:52

Phoenix Copley (LAK) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) - 4+0

2. Anže Kopitar (LAK) - 0+2

3. Phoenix Copley (LAK) - 25 zákroků

