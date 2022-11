Hronek pokračuje ve střelecké formě! V Bostonu byla k vidění česká show

Během pátečního večera a sobotní noci se mezi střelce dokázali dostat tři čeští hokejisté. Za Detroit se ve čtvrtém zápase v řadě dokázal přesně trefit Filip Hronek, který hraje v parádní formě. Skvěle si večer počínali David Krejčí s Davidem Pastrňákem, kteří se se postarali o všechny tři góly Bruins. Dvakrát se prosadil zkušenější z této dvojice.

Filip Hronek (Detroi Red Wings)

Čtyři zápasy, pět vstřelených gólů. Filip Hronek hraje v životní formě a chvála se na něj valí ze všech stran. Dneska v noci se prosadil ve čtvrtém duelu v řadě, když propálil v přesilové hře Karla Vejmelku. Jak dlouho mu tahle fazóna vydrží?





David Krejčí (Boston Bruins)

Hlavním strůjcem obratu Bostonu byl David Krejčí. Zkušený útočník dvěma góly dokázal srovnat stav utkání a nasměroval duel do prodloužení. A co se stalo v něm, to se dozvíte o pár řádku níže.









David Pastrňák (Boston Bruins)

V prodloužení zápasu mezi Bostonem a Carolinou se středem pozornosti stal David Pastrňák. Ten se prosadil parádní střelou z levého kruhu a rozhodl o tom, že Boston vyhrál doma podvanácté v řadě, čímž vytvořil nový rekord NHL. Žádný jiný tým v historii nevyhrál na začátku sezóny tolik domácích zápasů v řadě.





Tomáš Tatar (New Jersey Devils)

Pátý gól v aktuální sezóně dokázal vstřelit slovenský útočník Tomáš Tatar. Hokejista New Jersey zvyšoval na 3:1 a výrazně pomohl svému týmu k dalšímu vítězství.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 3:2pp.

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 21:03

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 17:28

David Krejčí (BOS) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:56

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, 4 TM, čas na ledě 22:36

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 9:36

Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 2:3sn.

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:53

Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 3:4

David Kämpf (TOR) – 0+0, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Washington Capitals - Calgary Flames 3:0

Martin Fehérváry (WSH) - 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:48

Adam Ružička (CGY) - 0+0, účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:22

Anaheim Ducks - Ottawa Senators 1:5

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:50

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1:4

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:18

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Detroit Red Wings - Arizona Coyotes 4:3sn.

Filip Hronek (DET) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:43

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Karel Vejmelka (ARI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 62:51

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 1:3

Tomáš Tatar (NJD) - 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:33

Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 5:2

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:26

Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:5pp.

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:46

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 2:5

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:42

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:18

