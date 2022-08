Hrdina McTavish. Anaheimu roste velký hráč

Finále šampionátu juniorů bylo strhující. Zlato nakonec po prodloužení získala Kanada, která přemohla Finsko. Zlatý gól sice vstřelil Kent Johnson, avšak hrdinou finále i celého mistrovství se stal Mason McTavish. A v Anaheimu si mnou ruce.

Mladého a extrémně talentovaného centra si totiž vybrali před rokem na draftu ze třetího místa. A ukazuje se, že by to mohla být výborná volba.

McTavish měl uplynulý ročník pořádně rozhozený. Drtivou většinu sezony strávil v juniorce, kde se ale jednou stěhoval. I tak stihl v 29 zápasech famózních 47 bodů. Kromě toho dostal také přednost v dospělém hokeji. Za Ducks stihl devět zápasů, ve kterých si dokonce připsal premiérové góly. Zkusil si také farmu či olympiádu.

Největší slávu mu ale přinesl právě skončený šampionát dvacítek. Turnaji dominoval, pravděpodobně nikdo by vám neřekl, že na mistrovství byl někdo lepší než on. Svůj tým dovedl ke zlatu a sám se stal nejužitečnějším hráčem turnaje. Není se co divit, sedmnáct bodů v sedmi zápasech je naprosto neuvěřitelný počin.

Ve finále však paradoxně zazářil na opačné straně kluziště. Z brankové čáry totiž v prodloužení umě dostal puk mimo nebezpečí a domácí fanoušci řvali nadšením. Podívejte se sami!

„Nejlepší akce celého prodloužení,“ smekl před spoluhráčem Kent Johnson, střelec vítězné branky. A brankařský kolega Garand dodal: „Nevěřil jsem tomu, že ten puk zachránil. Zákrok roku.“

I tak byl ale McTavish ceněn především pro svůj útočný um. Dostal se do vybrané společnosti, vždyť vyrovnal bodové počiny Gretzkyho či Lindrose. „Skvělý lídr, skvělý spoluhráč, super hráč,“ vyjmenovával superlativy Johnson.

Slovy chvály nešetřil ani kouč Dave Cameron: „Nejúžasnější ze všeho je, že i když někteří kluci odmítli, on na to měl největší právo – a stejně jel,“ narážel na složitou sezonu, kterou McTavish zažil. „Musel přemlouvat Anaheim, aby ho nechali jet. To je všeříkající.“

Očekávání před sezonou NHL tak raketově vzrostla. Zařadí se McTavish mezi lídry Ducks?

